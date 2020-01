Xavi: Barci sem rekel 'ne', ker je to zame prezgodaj

"Barcelona so moje sanje, to sem večkrat povedal. To je klub, ki ga nosim v srcu, toda zdaj sem osredotočen na Al-Sadd, s katerim me čaka pomemben finale (Prinčev pokal, tekma z Al-Duhailom, op. p.). Srečen sem tu in zelo spoštujem ta klub," je še povedal legendarni vezist, ki je kot nogometaš v dresu Barcelone navduševal z izjemnim pregledom nad igro in uporabnimi podajami soigralcem. Ko je Xavi, v nogometnem klubu Barcelona je preživel leta med 1997 in 2015, dal košarico Barci, se je ta ozrla k drugim trenerjem, skupni jezik pa našla s Quiquejem Setienom. Ta je na klopi blaugrane čez noč zamenjal odstavljenega Ernesta Valverdeja, ki se mu je klub zahvalil za sodelovanje po nedavnem bolečem porazu Barcelone v polfinalu španskega superpokala z Atletico Madridom.

"Navdušen sem nad Setienom, všeč mi je njegov način dela in upam, da bo uspešen na klopi Barcelone," besede Xavija še prenaša španski časnik El Pais. Katalonec je priznal, da mu ni bilo lahko reči 'ne'. "Najprej sem svojo odločitev zaupal družini, nato še nogometašem Al-Sadda, ki so spremljali dogajanje. Tri dni se nisem najbolje počutil, toda sedaj sem popolnoma osredotočen na finale, ki nas čaka," je povedal 39-letni nekdanji vezist. Gre za tekmo z Al-Duhailom, sicer vodilno ekipo katarskega državnega prvenstva. Al-Sadd tam po 12 krogih zaseda tretje mesto.