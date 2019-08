Xavi izgubil živce (in čevelj) na prvi uradni tekmi kot trener

Ekipa nekdanjega zvezdnika in kapetana Barcelone je, pričakovano, prevladovala v posesti (62:38), tekmo pa je od začetka do konca odigral tudi novinec Gabi Fernandez, ki se je katarskemu prvaku pridružil iz vrst madridskega Atletica. Xavi je igralsko kariero maja letos sklenil ravno na tekmi azijske Lige prvakov v Teheranu, nato pa že čez nekaj dni postal novi trener Al-Sadda, kjer naj bi si nabiral izkušnje pred prvo trenersko preizkušnjo v Evropi. Ni skrivnost, da je njegova največja želja voditi Barcelono.

"Razočaran sem le zato, ker nismo zmagali. Rezultat ni slab, saj smo dosegli gol v gosteh, a bi si zaslužili več. Veseli pa me predstava igralcev,"je uradna spletna stran Al-Sadda citirala Xavija."Res je dober občutek voditi to ekipo kot trener. Naši igralci so bili boljši in prikazali veliko željo po zmagi. Azijska liga prvakov pa je naporno tekmovanje. Napake so del igre. Nerad govorim o sojenju in sodniku je težko zapiskati za enajstmetrovko v zadnji minuti tekme. A po mojem mnenju je to bila enajstmetrovka."