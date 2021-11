Xavi meni, da Barcelona potrebuje okrepitve na krilnih položajih

Novinar italijanskega Sky Sporta Matteo Moretto je z objavo na Twitterju, da bodo v pisarnah kluba iz Barcelone kmalu razpravljali o tem, ali bi bil Raheem Sterling glede na vse okoliščine pravšnja okrepitev, dvignil kar nekaj prahu. Čeprav je hitronogi krilni nogometaš pri Manchester Cityju letos na stranskem tiru in kot po pravilu vstopa s klopi, je zagotovo še vedno med najboljšimi igralci na svoji poziciji na svetu.

Nenazadnje je to dokazal na letošnjem evropskem prvenstvu, ko je bil po mnenju mnogih celo najboljši posameznik Anglije na poti do finala. Moretto je še zapisal, da je Sterling eden od ciljev kluba v prihodnjem prestopnem roku. Je pa seveda vprašanje, ali si ga na Camp Nouu sploh lahko privoščijo, glede na to, da imajo že dalj časa velike finančne težave. Sterling ima pogodbo s Cityjem sklenjeno do poletja 2023, na Transfermarktu pa je ocenjen na velikih 90 milijonov evrov, tako da zagotovo ne bo poceni.