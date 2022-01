Xavi: Način, kako smo prišli do zmage, šteje največ

"Sleherno gostovanje v naši Primeri Division je zahtevna preizkušnja. Vedeli smo, kam se podajamo, zato je bil strateški načrt pred tekmo z Mallorco zelo jasen. Tudi to smo vedeli, da bomo v določenih trenutkih obračuna trpeli, se morali braniti z vsemi desetimi nogometaši v polju in bili za srčnost in borbenost na koncu zasluženo nagrajeni z zmago. To je bila ena od taktično najbolj dovršenih predstav Barcelone v zadnjem obdobju, zagotovo pa najboljša v mojem mandatu," Xavi Hernandez ni skoparil s pohvalami na račun svojih varovancev in se v nadaljevanju odzval na številne posmehe, ki so sledili njegovi izjavi pred dnevi, ko je napovedal, da kljub medlemu jesenskemu delu sezone špansko prvenstvo za Barcelono še ni (povsem) izgubljeno.

Po zanimivem srečanju 20. kroga španskega državnega prvenstva med domačo Mallorco in Barcelono se je strateg slednje, Xavi Hernandez , dotaknil predvsem značaja svojih varovancev, ki so po njegovih besedah prikazali eno od najzrelejših in taktično najbolj dovršenih predstav v dozdajšnjem delu sezone.

Xavi se ne obremenjuje in še naprej verjame ...

"Veste, ne obremenjujem se s temi stvarmi. Sam pri sebi najbolje vem, s kom oziroma s čim razpolagam. Aktualna zasedba Barcelone je odlična, zame osebno najboljša na svetu ... Tako obravnavam vsakega nogometaša posebej v želji, da pokaže vse svoje odlike na in zunaj nogometne zelenice. Veliko stvari smo že spremenili na bolje, veliko dela nas še čaka, a prepričan sem, da bo prej ali slej trdo in pošteno delo obrodilo sadove. Zmaga na Mallorci šteje veliko več, kot si lahko marsikdo predstavlja. Predvsem pa način, kako smo prišli do novih treh točk, šteje največ," je izpostavil nekdanji sijajni vezist blaugrane.

Razlika do vodilne trojice na prvenstveni lestvici se vse bolj topi, čeprav je 'Barcin' največji rival Real (trenutno) razred zase. "Mnogi so se smejali moji izjavi, ko sem napovedal, da kljub gromozanski točkovni razliki še naprej verjamem v osvojitev naslova državnega prvaka. Poglejte, do četrtouvrščenega madridskega Atletica nas loči le točka, do tretjeuvrščenega Betisa pa dve; tudi prednost drugouvrščene Seville ni neulovljiva , tako da nas čaka zelo zanimiva in razburljiva druga polovica sezone. Na vsak način bomo sledili svoji viziji in želji, da smo iz tekme v tekmo boljši," je še dodal 41-letni strateg Barcelone.