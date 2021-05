Brazilci presenetili: Xaviju ponudba za vodenje reprezentance po SP 2022

Xavi Hernandezje sezono na klopi katarskega Al-Sada sklenil s trojno krono, skupno pa je v zalivskem prvoligašu zbral že šest trofej. Te so se nanj lepile že v vrstah Barcelone, ki ji je posvetil vso svojo igralsko kariero v evropskem nogometu, preden se je leta 2015 preselil v Katar in tam sklenil igralsko kariero ter nato prevzel vodenje ekipe kot glavni trener.

Madridski športni časnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da so navijači Barcelone in vsi, povezani s klubom, zdaj v napetem pričakovanju, medtem ko ga mnogi vidijo kot logičnega naslednika glavnega trenerja Ronalda Koemana, ki se mu očitno čas na klopi Barce tudi sodeč po zadnjih izjavah predsednika Joana Laporte izteka.

Ostal brez velikih zaupnikov

"Okoli Xavija v klubu niso poenoteni, čeprav bo imel zadnjo besedo predsednik, ki je enkrat že sprejel težko in pogumno odločitev leta 2008, ko je stavil na mladega trenerja z le enim letom izkušenj na klopi v četrti ligi, Pepa Guardiolo,"je zapisal AS, ki opozarja, da se je lahko Laporta takrat zanesel na nasvete velikega Johana Cruyffa in Txikija Begiristaina, 13 let kasneje pa ima okoli sebe ljudi s precej drugačnim nogometnim pedigrejem.

Xavi je sicer pogodbo s svojimi delodajalci nedavno podaljšal do 30. junija 2023, v pogodbi pa naj bi bila tudi klavzula, ki mu omogoča prekinitev sodelovanja, če dobi ponudbo Barce. Plačati bi moral zgolj simbolično finančno "kazen", za katero pa so mu premožni lastniki Al-Sada že obljubili, da je od njega niti ne bodo terjali, poroča AS, ki dodaja, da je Xavi že nekaj tednov pred končnim dogovorom prejel zanimivo ponudbo dortmundske Borussie. Šlo naj bi za triletno pogodbo, medtem ko je Dortmundčane v zaključku sezone po slovesu Luciena Favrejavodil začasni trener Edin Terzićter svoje prve mesece na klopi porurskega ponosa kronal z osvojitvijo nemškega pokala.

Poleg Nemčije klic tudi iz Brazilije

"Borussia, ki velja za napadalno usmerjen klub, je vedno stavila na mlade in ambiciozne trenerje, Jürgen Klopp in Thomas Tuchel sta vidna primera, v Xaviju pa so videli idealno osebo, ki bi preoblikovala njihov novi projekt,"poroča AS, a naj to ne bi bilo vse, saj je Xavi dobil klic, ki je po poročanju madridskega dnevnika "presenetil tudi samega Xavija".

Stik z njim je namreč vzpostavila Brazilska nogometna zveza, ki mu je ponudila možnost opravljanja vloge pomočnika selektorju Titeju do prihajajočega svetovnega prvenstva, ki ga bo leta 2022 gostil Katar, po omenjenem mundialu v Xavijevi drugi domovini pa bi lahko sam prevzel vodenje članske izbrane vrste. Eden Xavijevih največjih trenerskih mentorjev in njegov nekdanji soigralec, Josep Guardiola, se je že večkrat znašel v sicer nikoli potrjenih kombinacijah za prevzem brazilske reprezentance, ki so ostale bolj v sferi navijaške domišljije, a je bil Xavi očitno klopi južnoameriške velesile še kako blizu.

"Xavi se je zahvalil za zanimanje, a zavrnil obe ponudbi, saj sta na njegovi poti danes le dva kluba: Al-Sad in FC Barcelona. Videli pa še bomo, na katero od obeh klopi se bo na koncu usedel v prihajajoči sezoni,"je sklenil AS.