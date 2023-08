Xavi neprizanesljiv do sodnika: Gavijeva roka je izmišljena, to je sramota

Čeprav so bili Gavi in druščina veliko bliže uspehu in uvodnim trem točkam, so si po drugi strani marsikaj zakuhali sami. Pred omenjeno Xavijevo izključitvijo sta bila zaradi grobe igre izključena Raphinha v vrstah Barcelone oziroma Mata v dresu Getafeja, kar je še dodatno podžgalo že tako naelektreno ozračje na stadionu Alfonso Perez .

Strateg blaugrane je rdeči karton prejel v 70. minuti zaradi negodovanja ob dvomljivih sodniških odločitvah, ki so po njegovih besedah plod izgube nadzora nad dogajanjem na zelenici."Ne boste verjeli, zakaj sem kaznovan. Sodniku sem očital, da dopušča preveč grobo igro, kar je na koncu privedlo do dveh rdečih kartonov. Pred začetkom sezone smo imeli konstruktiven sestanek s sodniško organizacijo La Lige, na katerem smo se seznanili z določenimi novostmi na področju sojenja. Med drugim so nam jasno in glasno sporočili, da bodo imeli malce več razumevanja za nas trenerje. A od tega vse skupaj ni bilo nič. Vsaj, kar se prikazanega na naši tekmi z Getafejem tiče," je po mršavem remiju uvodoma dejal vidno razburjeni Xavi in nadaljeval:

"Poskušali smo vse, a nam ni uspelo. Menim, da smo si zaslužili bistveno več od osvojene točke. Moja izključitev ni pomembna, toda to, kar se dogaja na igrišču, pa je zelo, zelo pomembno. Odgovornost za naelektreno ozračje na in ob zelenici mora nase prevzeti tudi glavni sodnik, ki je izgubil nadzor nad tekmo. Vse preveč je bilo nelogičnih oziroma napačnih odločitev, ki so pripeljale do kaosa na igrišču."