Xavi (ni) naslednik Koemana? 'Spoštujem pogodbo z Al-Saddom'

Xavija se je omenjalo kot možnega novega trenerja Barcelone, kjer bi zamenjal Ronalda Koemana, vendar je takšna ugibanja kategorično zanikal. "Z Al-Saddom imam pogodbo za dve sezoni in spoštujem to pogodbo ter spoštujem tudi uradne metode pogajanj med vsemi stranmi," je dejal v klubski izjavi. "Skupaj smo dosegli veliko, dosegali zadetke, zmagali na tekmah in skupaj osvajali lovorike in vsi smo zelo ponosni na ta uspeh. Tovrstna podpora je najboljše, kar lahko dobi kateri koli trener. Imam vse, kar bi si lahko želel, in ponosen sem, da bom še dve sezoni sodeloval z Al-Saddom," je dodal.