Xavi: Ni pravi čas za mojo vrnitev v Barcelono

Kot je povedal, mu je po odstopu Ernesta Valverdeja bilo ponujeno mesto glavnega trenerja, a sam je ocenil, da ni pravi čas za njegovo vrnitev v klub, kjer je preživel skoraj celotno igralsko kariero.

"Okoli kluba se je dvignilo veliko prahu, obstajajo številne težave izven igrišča in zato menim, da ni še pravi čas za mojo vrnitev v klub. Januarja sem klubskemu vodstvu to sporočil in od takrat se nisem več slišal z njimi," je povedal 40-letnik, ki trenutno vodi katarski Al Sadd, kjer je tudi zaključil profesionalno kariero nogometaša.