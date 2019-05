Xavi še ne bo vodil Barce: Prej kot na čezoceanko moram na barčico

"Dobro sem. Upam, da bom užival v teh zadnjih 90 minutah, ki jih bom poskušal doživeti povsem običajno. Jasno je, da nisem pričakoval, da se bo vse skupaj zgodilo v Iranu. Če bi mi to rekli pred štirimi ali petimi leti, bi mislil, da to ni možno. A za mano je dolga kariera, miren sem in poleg vsega je moj cilj tudi postati trener. Ko končaš tako prekrasno etapo in imaš pred seboj tudi nek cilj, je, predvidevam, vse skupaj tudi malce lažje," je nadaljeval izkušeni vezist.

'Moram začeti na barčici, z majhnim avtomobilom' "Ideja je, da bi kot trener začel v Katarju, kjer ni takšnega pritiska, da bi preizkusil samega sebe in dobil izkušnje. Cilj je, da se vrnem v Evropo in predvsem v Barco,"je bil jasen Xavi, ki ga s soigralci v Teheranu čaka zadnja tekma skupinskega dela azijske lige prvakov. Njegovo moštvo je sicer že uvrščeno v izločilne boje, ki pa jih Xavi ne bo odigral.

Dejstvo, da bo nogometaš, ki so ga španski mediji že pred upokojitvijo pošiljali na klop Barce, zdaj dejansko začel s trenersko kariero, je seveda razširilo celo vrsto govoric po Kataloniji in okolici. Položaj trenerja članov Barce Ernesta Valverdeja je namreč precej "majav" vse od bolečega poraza z Liverpoolom ( 0:4 ) na povratni tekmi polfinala Lige prvakov, a Xavi trdi, da se tako hitro na Camp Nou ne bo vrnil.

V intervjuju pred zadnjo tekmo v dresu Al-Sadda je Xavi Hernandez zatrdil, da v kratkem ne bo sedel na klop Barcelone , ki ji je tako zvesto in uspešno služil od začetka do konca svoje kariere v Evropi. 39-letni Xavi, ki je po slovesu podobno legendarnega branilca Carlesa Puyola nosil tudi kapetanski trak kluba s Camp Noua, bo v ponedeljek proti iranskem Persepolisu odigral zadnjo tekmo za Al-Sadd in v svoji karieri, saj je že napovedal, da se poslavlja od zelenic.

Nogomet mu je dal vse

Priznal je, da si nikoli tudi ni mislil, da bo kariero sklenil s takšno zbirko naslovov. Omeniti velja osem državnih naslovov z Barcelono, štiri naslove v Ligi prvakov in dva naslova svetovnega klubskega prvaka. Bil je del španske reprezentance, ki je združila dva evropska in en svetovni naslov med letoma 2008 in 2012. Kot član Al-Sadda je minulo sezono sklenil s prvim državnim naslovom.

"V spominu mi bo ostalo predvsem osebno in profesionalno priznanje vseh ljudi," je še povedal Xavi."Čutim, da mi je nogomet dal vse, zaradi tega sem super hvaležen. Postati trener je moja velika želja, v to želim vključiti nekaj mojih izkušenj. Veliko konceptov imam v glavi in rad bi jih prenesel na igralce."

'S slogom Barce sta zmagovala klub in reprezentanca'

Eden najboljših vezistov vseh časov je na vprašanje glede svojih trenerskih vzornikov izpostavil predvsem pokojnega Luisa Aragonesa, ki je Špance popeljal do evropskega naslova leta 2008, in trenerja Manchester Cityja Josepa Guardiolo, s katerim je Xavi klubske naslove začel osvajati kot po tekočem traku.

"Zgledujem se po veliko trenerjih. Imel sem nekaj zelo dobrih, najbolj pa sta me zaznamovala Luis Aragones v reprezentanci in Guardiola pri Barci. V teh trenutkih je najboljši trener na svetu. Nogomet pa lahko igraš na tisoč načinov, a slog Barce mi je bil vedno všeč, saj izhaja iz prevlade v igri, posesti žoge. To želim prenesti. Tako sem zrasel, zelo sem užival v tem slogu, s tem slogom smo zmagovali, Barca in reprezentanca, zato menim, da je najboljši slog za igranje nogometa,"pravi.

Ob prihodu v Katar ga je odpeljala policija

Bližnji vzhod je v štirih letih sicer vzljubil, tudi domačini so ga presenetili s svojim navdušenjem, saj so morali samo zaradi njega hitro poostriti varnostne ukrepe na letališču.

"Prvič, ko sem prišel, tega nisem pričakoval. Ekipa ni imela varnostne službe in na letališču je bil kaos, morali so me odpeljati v policijskem vozilu, ker so me ljudje praktično že metali v zrak," je še dodal Xavi, ki si je pred katarskim mundialom, ta bo na sporedu leta 2022, še zaželel, da bi se v tem delu sveta spremenil tudi odnos do žensk, ki v Katarju denimo nimajo pravice vstopa na stadione.

"To je absolutno potrebno spremeniti. Ta tema je velik tabu v tem delu sveta in takšnih razlik med moškimi in ženskami v družbi ne sme biti. A vsi moramo prispevati k temu, da bi se reči spremenile,"je sklenil Xavi.