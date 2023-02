Xavi: Odigrali smo najslabšo tekmo v sezoni

Barcelona je tako v Almerii zapravila lepo priložnost, da bi se Real Madridu in Atleticu Madridu še nekoliko odlepila na vrhu lestvica, saj sta rivala iz Madrida dan prej na mestnem derbiju remizirala. Katalonci imajo tako pred prvim zasledovalcem Realom sedem točk prednosti, pred Atleticom pa že sedemnajst (med Realom in Atleticom se nahaja še Real Sociedad, ki ima točko več od Colchonerosov), a bi lahko bila ob morebitni zmagi proti Almeriji prednost še za tri točke večja.

Barcelona je doživela drugi zaporedni poraz, že v četrtek so Xavijevi varovanci klonili v Manchestru in izpadli iz play-offa za uvrstitev v osmino finala v Ligo Evropa. Barca tako prvič po letu 1974 ne bo igrala v izločilnih bojih katerega koli izmed evropskih klubskih tekmovanj.

Strateg Barcelone Xavi je boleč poraz opisal kot najslabšo predstavo njegovih varovancev v sezoni in priznal, da se je fantom poznala utrujenost po četrtkovem gostovanju v Manchestru. 43-letni nekdanji vezist je dejal še, da je imela cela ekipa slab dan in da so zapravili lepo priložnost, a je do konca prvenstva še dovolj tekem, da popravijo slab vtis, ki so ga pustili.

A še bolj kot Xavijeve besede po tekmi so v španskih medijih prah dvignile besede, ki jih je Barcelonin trener dejal v razburjenem govoru med polčasom. AS poroča, da je svojim igralcem v precej neprijaznem tonu zabrusil: "Če nimaš duše, ne moreš igrati za Barco ... Ne zahtevam od vas, da igrate bolje ali slabše, ampak zahtevam, da pokažete nekaj ponosa! Mi smo Barcelona, oni pa se igrajo z nami!"