Xavi po bolečem izpadu iz Evrope: Naslednjo sezono se vračamo močnejši

Strateg Blaugrane Xavi Hernandez je na druženju s predstavniki sedme sile po tekmi nekajkrat poudaril, da je bilo njegovo oslabljeno moštvo – med drugimi sta izostala poškodovana vezista Gavi in Pedri – večji del srečanja na Old Traffordu enakovreden nasprotnik vse boljšemu Manchester Unitedu, a je v isti sapi priznal, da je bila zasedba odličnega nizozemskega strokovnjaka Erika Ten Haga fizično močnejša in konkretnejša v zaključkih akcij.

"Če pogledamo najprej prvi polčas, sem z njim lahko izjemno zadovoljen. Vse do izenačujočega zadetka nasprotnika smo odlično stali na igrišču, imeli še nekaj lepih priložnosti, iz katerih bi lahko povišali začetno vodstvo. Nato pa je prišlo izenačenje, ki nam je malce spodrezalo noge, v nadaljevanju preprosto nismo bili več na ravni iz prvega polčasa," je uvodoma dejal razočarani trener nogometašev Barcelone in nadaljeval z naštevanjem razlogov za še drugi zaporedni izpad katalonskega ponosa iz evropskega tekmovanja pred njegovim sklepnim delom.

"United je zelo ugledno moštvo. Ne glede na to, da govorimo o slabšem oziroma manj zvenečem tekmovanju od Lige prvakov, smo se pomerili z enim največjih favoritov za končno zmago v tem tekmovanju. Manchester United je zagotovo ekipa v vzponu, ki ve, kako doseči zastavljene cilje. V drugem polčasu so bili telesno močnejši od nas, tudi tako imenovane druge ali tretje žoge so njihovi nogometaši z lahkoto osvajali. In tu pridemo do teh malenkosti, ki na tako visoki ravni odločajo o napredovanju ali izpadu iz Evrope. Žal mi je nogometašev, ki so v danem trenutku dali vse od sebe, toda to je nogomet. Prepričan sem, da se bomo naslednjo sezono vrnili bistveno močnejši," je še dodal Xavi Hernandez.