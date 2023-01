Xavi po skorajšnji blamaži: To je bilo samo še eno veliko opozorilo

Čeprav je moštvo Barcelone skozi večji del obračuna šestnajstine finala domačega kraljevega pokala v Alicanteju močno prevladovalo, si kljub temu ne gre zatiskati oči pred resnico, da zasedba Xavija Hernandeza trenutno ni videti najbolje.

V igri blaugrane še najbolj šepa učinkovitost v napadu, kjer bi, glede na prikazano na igrišču proti tretjeligašu Intercityju, trenutno vodilna ekipa španskega državnega prvenstva morala zmagati prepričljivo. A namesto tega smo spremljali nepričakovano razburljiv obračun, ki je dobil zmagovalca z zadetkom mladega krilnega napadalca Ansuja Fatija v 103. minuti podaljška. "Tekme proti nižjeligaškim moštvom so vselej zahtevne, v kolikor ne izkoristiš svojih priložnosti. In prav to se nam je zgodilo, ker nismo bili dovolj natančni in zbrani v zaključkih akcij. Če bi izkoristili katero od mnogih priložnosti in povedli z 2:0, sem prepričan, da bi tekmo dobili gladko že po rednem delu. Ponovila se nam je zgodba z zadnje prvenstvene tekme proti mestnemu rivalu Espanyolu, na kateri na podoben način nismo uspeli kronati premoči v polju s še kakšnim zadetkom. V naši igri je zopet primanjkovalo svežine in moči," je po skorajšnji blamaži dejal vidno zaskrbljen strateg Barcelone.