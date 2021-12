Xavi odkrito o izpadu: To je naša realnost, nismo bili konkurenčni

Na koncu je Xavi pohvalil predstavo Bayerna, ki je na Allianz Areni pokazal, za kako izjemno ekipo gre. Bavarci so bili namreč boljši od prve do zadnje minute in bi kaj lahko zadeli tudi večkrat. "Bayern je bil boljši. Tudi to je realnost. Morali bomo garati, da se nam v prihodnje to ne bo več dogajalo. Bayernovo premoč sem doživel že kot igralec, zato vem, kako je mojim varovancem. Preveva nas občutek nemoči. A ne iščemo izgovorov. Garali bomo, da vrnemo klub na stara pota," je odločno zatrdil Xavi, ki bo z Blaugrano že prihodnjo sezono skušal popraviti evropski vtis.

Barcelona je trenutno sicer šele sedma v španskem prvenstvu, tako da bo morala svojo pripravljenost v nadaljevanju sezone močno popraviti, če si bo želela tudi v letu 2022 nastopati v Ligi prvakov. Če ji ne uspe skozi prvenstvo, pa bi ji nastopanje na najelitnejšem evropskem odru lahko prinesla zmaga v Ligi Evropa, tako da je že večkrat omenjeni izpad le prinesel vsaj nekaj pozitivnega za navijače Barce.