Nemci so z zmago potrdili prvo mesto v skupini lige narodov, Nizozemci pa so kljub visokemu porazu ostali na drugem mestu in si zagotovili napredovanje v četrtfinale. Xavi Hernandez po koncu srečanja ni skrival nezadovoljstva. Španski strateg je bil predvsem razočaran nad odnosom in predstavo svojih varovancev. Prepričan je, da ekipa ni pokazala niti prave želje niti potrebne borbenosti.
"Takšen razplet je zame kot trenerja pravi šok. Razočaran sem in žalosten. Na igrišču nismo pokazali pravega nogometa, manjkala nam je tudi borbenost. Takšne predstave preprosto ne morem sprejeti," je poudaril selektor nizozemske reprezentance. Ob tem je napovedal, da bo ena glavnih nalog v prihodnje sprememba miselnosti znotraj reprezentance. Po njegovem mnenju bodo morali nogometaši pokazati več odgovornosti, odločnosti in pravih vrednot.
Xavi se zaveda, da bo moral po takšnem večeru hitro poiskati odgovore. Nizozemce zdaj čaka četrtfinale lige narodov, kjer se bodo pomerili z eno izmed reprezentanc Francije, Anglije ali Portugalske. Španija ne bo njihov nasprotnik. Kljub napredovanju je jasno, da bo moral novi selektor precej postoriti, če želi Nizozemsko vrniti med najbolj prepričljive evropske reprezentance.
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