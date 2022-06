Xavi poslal upravi jasno sporočilo: Dembele mora ostati v Barceloni

Aktualni francoski reprezentant je prišel na Camp Nou pred petimi leti iz vrst dortmundske Borussije. Kljub pompoznim napovedim da bo v igro katalonskega ponosa vnesel prepotrebno svežino, se je Dembele povsem izgubil in vse je kazalo na Francozov odhod iz kluba. Toda prihod Xavija Hernandeza na trenerski položaj Blaugrane je spremenil marsikaj. Tudi to med drugim, da je Ousmane Dembele začel kazati to, za kar so ga pripeljali iz nemške Bundeslige za tedaj rekordnih 140 milijonov evrov odškodnine.

Kako se bo zavrtelo prestopno kolesje v osrčju Katalonije, bo treba še počakati. A kot na dlani je, da nas čaka še ena v nizu pestrih nogometnih poletnih tržnic.