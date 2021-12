Xavi prepričan, da Barcelona ne potrebuje čudeža

Barcelona v tem tisočletju Lige prvakov še nikdar ni zaključila po skupinskem delu. Če drevi ne bo premagala Bayerna, Benfica pa bo boljša od kijevskega Dinama, se bo zgodilo prav to: Barcelona bo izpadla in svojo pot nadaljevala v Ligi Evropa. Čeprav Bavarcem derbi z Barco iz rezultatskega vidika ne prinaša ničesar, so v vlogi izrazitih favoritov. Trener Kataloncev Xavi Hernandez pa je kljub temu izpostavil, da zmaga njegovih varovancev še zdaleč ne bi pomenila čudeža. Prenos bo na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje.

Vrhunci prvega medsebojnega srečanja v prvem krogu letošnje sezone: Na prvi medsebojni tekmi v prvem krogu je Bayern na Camp Nouu povsem povozil Barcelono. Rezultat 3:0 v korist gostov se morda niti ne zdi tako visok, a dejstvo je, da so nogometaši Blaugrane v 90 minutah nismo zmogli niti enega strela v okvir Manuela Neuerja. Če si bodo to privoščili tudi tokrat, bo njihove poti v Ligi prvakov vsaj za to sezono konec. Barcelona se v prestolnico Bavarske ni podala z najlepšo popotnico, saj je konec minulega tedna doma izgubila z Betisom, a Xavi Hernandez vseeno verjame, da lahko njegovi varovanci pridejo do vseh treh točk. "Vse je še v naših rokah. Morali bomo dati vse od sebe in nato videti, kako se bo razpletlo," je povedal na novinarski konferenci. PREBERI ŠE Nagelsmann kljub slabi kadrovski sliki proti Barci napoveduje lov na tri točke Glede na toplo-hladne predstave Kataloncev v tej sezoni so mnogi mnenja, da bi bila njihova zmaga na Allianz Areni pravi mali čudež, s čimer pa se nekdaj odlični vezist ne strinja. "Govorimo o eni tekmi. Verjamem, da smo sposobni premagati vsakogar. Če nam bo uspelo, to zagotovo ne bo čudež." 41-letnik, ki je na klopi Barcelone nadomestil Ronalda Koemana, je izpostavil tudi, da bo prenova ekipa vzela čas: "Moramo biti potrpežljivi. To je proces, ki se ne more zgoditi čez noč. Čaka nas test proti ekipi, ki nas je na zadnji tekmi nadigrala. Lahko bomo videli, kje smo," je povedal Xavi. Barceloni bi lahko osmino finala priigral tudi spodrsljaj Benfice, ki mora nujno premagati kijevski Dinamo. A Xavi o tem ne želi razmišljati: "Če ne bomo zmagali, bomo odvisni od drugih, česar si ne želimo. Najbolj pomembno bo, da se bomo zanašali nase, ne na druge." Kako zahtevno delo čaka njegove varovance, lepo oriše podatek, da Barcelona Bayerna še nikdar ni premagala na gostovanju. "Vedno jim govorim, da morajo pozabiti na vse. Pozabiti morajo na pritisk. Tukaj sem, da jim pomagam. Vemo, kako zahteven izziv nas čaka, a ostati moramo zvesti sami sebi. To pomeni, da bomo držali žogo in nadzirali ritem igre. Tradicije so, da se jih ruši," je bil odločen Xavi.