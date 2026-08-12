Nizozemci stavijo na Xavija: Španec postal novi selektor Nizozemske

Nizozemska je bila brez selektorja vse od odstopa Ronalda Koemana, ki je položaj zapustil po razočaranju na letošnjem svetovnem prvenstvu. Oranje je svojo pot končal že v šestnajstini finala, kjer ga je po enajstmetrovkah izločil Maroko.

"S ponosom predstavljamo našega novega selektorja. Dobrodošel, Xavi Hernandez!," so ob imenovanju zapisali Nizozemci na družbenih omrežjih.