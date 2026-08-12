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Nogomet

Nizozemci stavijo na Xavija: Španec postal novi selektor Nizozemske

Amsterdam, 12. 08. 2026 21.35 pred 5 urami 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Xavi Hernandez

Nizozemska nogometna reprezentanca ima novega selektorja. Vodenje oranžnih je prevzel nekdanji trener Barcelone Xavi Hernandez, ki naj bi na klopi ostal vse do svetovnega prvenstva leta 2030.

Nizozemska je bila brez selektorja vse od odstopa Ronalda Koemana, ki je položaj zapustil po razočaranju na letošnjem svetovnem prvenstvu. Oranje je svojo pot končal že v šestnajstini finala, kjer ga je po enajstmetrovkah izločil Maroko.

"S ponosom predstavljamo našega novega selektorja. Dobrodošel, Xavi Hernandez!," so ob imenovanju zapisali Nizozemci na družbenih omrežjih.

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Za 46-letnega Španca bo to prva služba na čelu članske reprezentance. Zanimivo pa je, da bo že drugič v trenerski karieri nasledil prav Koemana. Enako se je zgodilo novembra 2021 pri Barceloni, ko je Xavi po odhodu nizozemskega strokovnjaka prevzel katalonskega velikana.

Nekdanji španski reprezentant je trenersko pot začel pri katarskem Al Saddu, nato pa se leta 2021 vrnil v Barcelono. S katalonskim klubom je v sezoni 2022/23 osvojil naslov španskega prvaka, leta 2023 pa še španski superpokal. Po odhodu iz Barcelone leta 2024 je bil Xavi brez trenerskega dela.

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