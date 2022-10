Xavi: Real kaznuje vsako napako, zato je najboljše moštvo v Evropi

Kanček upanja za morebiten rezultatski zasuk na večnem (španskem) derbiju vseh derbijev je prinesel zadetek rezervista Ferrana Torresa v 83. minuti, a je bil to le preblisk gostov, ki so po zaključnem žvižgu glavnega sodnika Joseja Sancheza morali športno seči v roke boljšemu tekmecu.

Real je vnovič pokazal, da je trenutno precej boljše moštvo od Barcelone, ki se tudi po besedah svojega trenerja - nekdanje klubske ikone v vlogi igralca - Xavija Hernandeza še vedno išče v primarni želji, da čim prej najde pot k vrnitvi med najboljše nogometne kolektive na stari celini. "Kakšna je glavna razlika med nami in Realom v tem trenutku? Ena od njih je zagotovo ta, da je Real preveč izkušeno in kakovostno moštvo, da ne bi znalo kaznovati sleherne napake nasprotnika. To počne na izjemen način in zato je najboljša ekipa v Evropi. Mi pa se moramo še veliko naučiti iz posamičnih napak, te so preprosto prevelike v tem trenutku, da ne bi ostale nekaznovane. Tudi sam delam napake in se poskušam iz njih čim več naučiti. Vem, da si vsi želijo hitrejše vrnitve v sam vrh domačega in evropskega nogometa, toda to je proces, ki potrebuje določen čas," je po bolečem porazu v drobovju stadiona Santiago Bernabeu hitel razlagati novinarjem strateg Barcelone, ki se je v zadnjem času znašel pod plazom kritik zaradi slabših iger svojega moštva v elitni Ligi prvakov.