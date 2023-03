Xavi: Real Madrid je favorit

Pretekli teden so Katalonci doživeli boleč izpad iz Lige Evropa, s skupnim izidom 4:3 jih je v playoffu za osmino finala izločil Manchester United. To je še drugi izpad iz evropskega tekmovanja za Barcelono v tej sezoni, po tem ko so se morali posloviti že po skupinskem delu Lige prvakov, saj sta jo na lestvici skupine C prehitela Bayern in Inter Milan. V nedeljo je zvezdniška zasedba doživela še en nepričakovan udarec. V španskem prvenstvu je z 0:1 izgubila proti Almerii, ki na lestvici La lige zaseda komaj 15. mesto.

Največja španska tekmeca Barcelona in Real Madrid se na prvo tekmo polfinala španskega kraljevega pokala podajata z različnimi občutki. Katalonci imajo sicer v španskem prvenstvu še vse pod nadzorom – zasedajo prvo mesto, na 23 tekmah so le dvakrat izgubili in z daleč najboljšo obrambo lige prejeli le osem golov, zabili so jih 45, dva več od njih jih je zabil le Real. A v nogometu se situacija hitro obrne.

To je slaba popotnica za Katalonce, ki imajo nemalo skrbi tudi s sestavo ekipe. Na gostovanje na Santiago Bernabeu se odpravljajo brez treh glavnih orožij v napadu. Tako Robert Lewandowski kot Ousmane Dembele in Pedri so poškodovani. Ti trije nogometaši so v tej sezoni skupaj zabili 40 golov, od tega 25 Lewandowski, osem Dembele in sedem Pedri. Vprašljivi pa so tudi za naslednje srečanje z madridskim Realom v domačem prvenstvu čez dobra dva tedna.

Zaradi trenutne situacije trener Xavi priznava, da so na prvem od treh el clasicov v roku dobrega meseca dni favoriti Madridčani: "Real Madrid je osvajal lovorike v pretekli sezoni. Naslov španskega prvaka in v Ligi prvakov. Mi smo ekipa, ki se še gradi. Drži, da smo prav proti njim osvojili španski superpokal v tej sezoni. In da igramo izjemen nogomet. A to je Real Madrid. Močan Real Madrid, ki mu gre v Evropi zelo dobro. Premagali so Liverpool na Anfieldu. Jasno je, da so oni favoriti."

Galaktiki so za razliko od Barcelone pretekli teden v Evropi dosegli velik uspeh. Proti Liverpoolu so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov v gosteh sprva zaostajali z 0:2, nato pa uprizorili preobrat in zmagali s kar 5:2. Za tem so v španskem prvenstvu remizirali z mestnim tekmecem Atleticom 1:1.