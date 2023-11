Xavi: S tako slabo predstavo si zmage nismo zaslužili

Barcelona se je po porazu na El Clasicu z minimalno zmago proti Real Sociedadu hitro vrnila na zmagovalno pot. A trener katalonskega moštva Xavi je na novinarki konferenci po tekmi dejal, da je s predstavo svojega moštva vse prej kot zadovoljen in hkrati priznal, da si njegovo moštvo 'zlata vrednih' treh točk tokrat ni zaslužilo.

Španski nogometni prvoligaš Barcelona se je za osmo ligaško zmago v letošnji sezoni precej namučil. Nogometaši katalonskega kluba so bili na težkem gostovanju v San Sebastianu v prvem polčasu povsem neprepoznavni, saj niso našli odgovora na visok pritisk nogometašev Real Sociedada. Kljub večinoma podrejenemu položaju pa se je mreža prvič in edinkrat na tekmi zatresla v šele v sodnikovem dodatku, ko je Ronald Araujo mojstrsko izkoristil natančno podajo Ilkaya Gündogana in z glavo zadel za minimalno zmago Barcelone.

icon-expand Ronald Araujo FOTO: AP

Trener Barcelone Xavi Hernandez pa je bil kljub sladki zmagi njegovih varovancev v izdihljajih tekme na novinarski konferenci po tekmi slabe volje: "Zmagati je vedno dober občutek, a tokrat res nismo igrali dobro, nikakor nismo znali zadržati žoge. V drugem polčasu smo sicer igrali bolje, a Real Sociedad je ves čas pritiskal na nas. Prejšnji teden smo si zaslužili zmago, pa je nismo dosegli, na tej tekmi pa si zmage nismo zaslužili, a smo jo vseeno dobili. Nogomet je včasih težko razložiti. Po El Clasicu se je nekoliko spremenila naša miselnost, nekako smo še čutili mačka s te tekme. Tri ročke, ki smo jih osvojili danes, so za nas zlate."

icon-expand Xavi Hernandez FOTO: AP

43-letni španski strateg je predstavo njegovih varovancev označil za nesprejemljivo in dodal: "Nismo bili dobri in moramo biti samokritični. S tako slabo predstavo si zmage nismo zaslužili. Nismo igrali dobro in tako ne moramo nadaljevati sezone. Proti Realu smo igrali dobro, danes pa nam je zmanjkalo intenzivnosti. Veste, da ne gledam samo na rezultat. Prvih 20 do 25 minut je bilo nesprejemljivih. Iskreno nisem pričakoval, da bomo zmagali."

Po tekmi naj bi bilo tudi vroče tudi v garderobi Kataloncev: "Vprašal sem fante, ali je kdo utrujen, ker je bilo to, kar sem videl, nesprejemljivo. Fantje so rekli, da ne, zato sem jih še vprašal, zakaj niso igrali tako intenzivno, kot bi morali. To je bila igra individualnih bojev, igra drugih žog in v teh segmentih nas je premagal Real Sociedad. Ustvarili smo si le nekaj priložnosti, s čimer ne moramo biti zadovoljni."

icon-expand Xavi Hernandez FOTO: AP

Xavi je po tesni zmagi njegovih varovancev priznal tudi, da bi si Real Sociedad zaslužil točko za predstavo: "Real je bil boljši od nas, zaslužili so si več." Na vprašanje, ali je bila zmaga zanj prelomna, pa je odgovoril: "Zagotovo. Zmagati tekmo brez dobre igre je tisto, kar počnejo prvaki. To je zmaga, ki je vredna zlata." Statistika tekme Real Sociedad - Barcelona Nekdanji vezist Barcelone je po zmagi pozdravil tudi vrnitev Pedrija, ki se je po več kot 70 dneh odsotnosti zaradi poškodbe, vrnil na zelenice: "Pedri bo spremenil našo igro na sredino igrišča. Njegova vrnitev na zelenice je zelo dobra novica za nas in zanj."

icon-expand Pedri FOTO: AP

Pedrija bo Barcelona potrebovala že v torek, ko jo čaka naslednja tekma in sicer v elitnem evropskem klubskem tekmovanju Ligi prvakov. Xavi in njegovi varovanci bodo gostovali pri Šahtjaru, ki so ga pred dvema tednoma doma premagali z 2:1.