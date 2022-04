Xavi samokritičen po tretjem zaporednem porazu: Storil sem nekaj napak

"Čeprav smo si glede na prikazano zaslužili bistveno več od poraza, se zelo dobro zavedam, da priprava na zadnje tri tekme očitno ni bila optimalna. Storil sem nekaj napak, ki jih kot trener moštva obžalujem. Predvsem na področju motivacije nogometašev, saj sem bil prepričan, da sem dal vse od sebe, a očitno temu ni bilo tako," se je nekdanji izvrstni vezist posul s pepelom in obenem nogometašem Barcelone poslal jasno sporočilo: "Do konca sezone nas čaka pet finalnih obračunov. Zdaj ni čas za objokovanje zapravljenih priložnosti, ampak za temeljito pripravo na to, kar nas čaka v naslednjih dneh in tednih. Še vedno imamo vse v svojih rokah."

Mnogi se sprašujejo, kaj se je zgodilo z Blaugrano po epski predstavi na zadnjem el clasicu in visoki zmagi nad Realom s 4:0. "Težko karkoli pametnega rečem na to temo. Dejstvo je, da smo bili po omenjeni zmagi zelo vzhičeni, samozavestni in celo prepričani v to, da nam lahko uspe še kaj več v boju za naslov državnega prvaka. Zdaj je je naša glavna prioriteta, da si na zadnjih petih tekmah zagotovimo nastope v skupinskem delu elitne Lige prvakov v naslednji sezoni. Jezen sem in razočaran, saj bi ob zmagi nad Vallecanom ta cilj že lahko dosegli," je še pristavil 42-letni katalonski strokovnjak.