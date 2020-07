Xavi (še) ne bo zamenjal Setiena

Xavi Hernandez je že januarja zavrnil Barcelono, ki je takrat odpustila Ernesta Valverdeja in nato malce presenetljivo imenovala Quiqueja Setiena za glavnega trenerja. "Vesel sem, da bom nadaljeval delo z Al-Saddom, cilji kluba bodo vedno povezani z osvajanjem naslovov," je dejal Xavi. Odnosi pri Barceloni so sicer vse prej kot idealni, med igralci in vodstvom kluba vlada napetost, Lionel Messi je celo javno kritiziral tehničnega sekretarjaErica Abidala. "Jasno je, da se želim vrniti k Barceloni. V slačilnici pa ne sme biti negativnega ozračja," je marca Xavi odgovoril na vprašanje, če je potrebna menjava vodstva kluba za njegovo potencialno vrnitev v klub.

Xavi je sicer plod Barcelonine akademije, je rekorder po številu nastopov za člansko ekipo, s katero je osvojil štiri naslove v ligi prvakov in osem državnih naslovov.

Leta 2015 se je pridružil Al-Saddu še kot igralec, lani julija pa je postal trener.