Xavi (še) ni obupal: Bernardo Silva ostaja velika želja Barcelone

Uspešni strateg Blaugrane ostaja neomajen v želji, da nekega dne svojo zasedbo okrepi z odličnim portugalskim vezistom, ki barve Manchester Cityja brani vse od leta 2017.

Xavi Hernandez ga je želel na Camp Nou pripeljati že to poletje, a so odločevalci z Etihada le 'odmahnili z roko'. Rdečo luč za prestop k svojemu nekdanjemu delodajalcu je prižgal tudi zdajšnji strateg meščanov Josep Guardiola, ki v Portugalcu vidi enega od ideologov igre svojega moštva. Kljub temu, da je Barcelona za letošnje okrepitve porabila 153 milijonov evrov – na Camp Nou so prišli Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie, Andreas Christensen, Hector Bellerin in Marcos Alonso Mendoza –, se na tej točki očitno ne želijo ustaviti.