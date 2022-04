Xavi se še ni pomiril: Takoj smo vedeli, da nekaj ni prav

Povratni obračun Barcelone in Eintrachta je na Camp Nouu po nekaterih informacijah spremljalo neverjetnih 30 tisoč nemških navijačev, ki so poskrbeli, da se je zdelo, kot da so njihovi ljubljenci v vlogi domačinov in ne varovanci Xavija Hernandeza. Predsednik Barcelone Joan Laporta je organizacijski kolaps – imetniki sezonskih vstopnic so svoje karte množično preprodajali privržencem Frankfurta – označil za nedopustnega.

Podobno razočaran nad svojimi navijači pa je bil tudi sedanji trener in v preteklosti eden najboljših posameznikov kluba. "Takoj, ko smo zapustili hotel, smo vedeli, da nekaj ni prav. Na našem domovanju smo se počutili kot tujci. To je bila usodna noč, Camp Nou ni bil naš dom," je pred ponedeljkovim spopadom s Cadizom razočarano priznal Xavi. To pa po njegovih besedah še zdaleč ni bilo vse: "Na stadion smo morali vstopiti skozi drugi vhod kot običajno, ker so ljudje v nas metali različne stvari. Nato smo še prejeli hiter zadetek. Od samega začetka sem imel slab občutek."

Barcelona se je, poroča Marca, zaradi četrtkove tekme znašla tudi pod drobnogledom Uefe. Kakšna kazen se ji obeta, še ni znano. Tudi Xavi pa je krivdo za zares bizarno situacijo, ki je na tekmah najvišjega nivoja nismo vajeni, okrivil vodilne v klubu. "Obstajajo dokazi, da se je kolaps proti Eintrachtu zgodil zaradi napake našega kluba. Nogometaši so mi po tekmi priznali, da se niso počutili normalno. Bilo jim je čudno, nerodno."

Njegove besede potrjuje tudi dogajanje na igrišču. Eintracht je namreč vodil že s 3:0, nato imel še nekaj priložnosti za povišanje, končalo pa se je z 2:3, po tem, ko je Barcelona oba svoja zadetka dosegla v sodniškem dodatku.