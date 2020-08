PSG z novo zmago pripravljen na Atalanto, debitiral tudi 17-letni zvezdnik

Simons je bil kar devet let član mladinskega pogona Barcelone, nato pa se poleti 2019 presenetljivo odločil preseliti v Francijo. Barcelona mu je v zadnjem hipu poskušala ponuditi novo pogodbo, s katero bi postal eden od treh najbolje plačanih nogometašev kluba (če ne štejemo članske ekipe), a je Nizozemec ponudbo zavrnil.

Za PSG je bila to zadnja preizkušnja pred četrtfinalno tekmo Lige prvakov z Atalanto, a je Tuchel številnim nogometašem namenil počitek. Tekmo je na praznem stadionu Parc des Princes odločil Eric Maxim Choupo-Moting v 15. minuti, PSG pa je, med drugim, igral tudi brez Neymarja Jr., Angela Di Marie, Maura Icardija, Marca Verrattija, Thiaga Silve, Marquinhosain drugih standardnih članov prve postave, ki jih ni bilo niti na klopi. Priložnost so od "znanih obrazov" poleg Choupa-Motinga in Draxlerja dobili zgolj vratarja Keylor Navasin Sergio Rico, branilca Juan Bernatin Abdou Dialloter vezisti Leandro Paredes, Ander Herrerain Pablo Sarabia.