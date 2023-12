Xavi: Smo ena najslabših ekip, kar se tiče izkoriščanja priložnosti

Blaugrana se je na gostovanje v Valencio odpravila z močno željo po zmagi, saj je na zadnjih dveh tekmah pred tem izgubila. V 16. krogu LaLige ji je mrežo napolnila visokoleteča Girona, med tednom pa je bil v Ligi prvakov od Barce boljši še odpisani Royal Antwerp. Katalonci so zato upali, da se bodo z zmago proti Valencii vrnili na zmagovalna pota, vendar jim to ni uspelo. Čeprav so si varovanci Xavija priigrali številne lepe priložnosti, so v gol pretvorili le eno, ko je bil v 55. minuti uspešen Joao Felix.