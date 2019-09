Xavi sredi krize Barcelone izjavil: Ne bi bilo težko voditi bivših soigralcev

Že dolgo pred tem, ko je Xavi Hernandez začel zaključevati igralsko kariero pri Barceloni, upokojil se je sicer kot član Al-Sadda, je bilo jasno, da se bo podal v trenerske vode. Nogometaš, ki je vedno slovel kot podaljšana roka trenerjev oziroma selektorjev na zelenici, je takoj po tem, ko je obesil nogometne čevlje na klin, prevzel vodenje katarskega prvoligaša in zaenkrat mu gre odlično, saj se je z moštvom prebil v polfinale azijske lige prvakov, kjer se bo za finalno vstopnico oktobra udaril s savdskim Al-Hilalom.

Ko je maja letos začel s svojo prvo trenersko službo, je poglobljeno spregovoril o svoji veliki želji, da bi nekoč vodil klub, ki mu je posvetil praktično vso igralsko kariero. A dodal je, da si želi najprej nabrati nekaj izkušenj, toda težave Barcelone v novi sezoni in nedavni poraz v Granadi (0 : 2) je pogled medijev in navijačev še dodatno preusmeril proti Dohi, kjer 39-letnik na prvenstvenih tekmah še ne pozna poraza.

'Messi je lahko tudi briljanten branilec'

"Ne vem, če bo (služba pri Al-Saddu, op. a.) odskočna deska do Barce," je katalonski dnevnik ARA citiral Xavija. "Zdaj me skrbi le to, da mi bo šlo tu dobro, da bom osvajal lovorike in delal napake, s katerimi bi se v nekaterih pogledih učil za naprej. Nekdanji soigralci? Voditi jih mi ne bi predstavljalo težave. Vem, kakšni so Leo (Lionel Messi, op. a.) in Luis (Suarez), (Sergio) Busquets, Jordi (Alba), (Gerard) Pique ali Sergi (Roberto),"je nadaljeval.

"Vem, kako trenirajo, kakšne vodstvene kapacitete imajo, lahko razberem, če so žalostni ali jezni. Kot trener si lahko samo želim, da bom lahko imel tri, pet, osem ali deset igralcev, ki jih že poznam in s katerimi sem imel dober odnos. Messi? Je igralec, ki je lahko tudi briljanten branilec, če ga v to prepričaš. Ima telesno hitrost in hitrost misli. Ima vse. Če ga prepričaš, da teče, kaj bodo počeli ostali? Tekli bodo dvakrat toliko."

Brez igralcev ne moreš nič

Prav v pomanjkanju teka Xavi vidi glavno pomanjkljivost, stopil je tudi v bran nizozemskemu novincu Frenkieju de Jongu, ki naj bi po prihodu iz Ajaxa skupaj z novimi soigralci pomagal Katalonce vrniti na raven iz časov, ko sta na sredini igrišča gospodarila Xavi in Andres Iniesta, a se je zaenkrat izkazal le na trenutke.

"Težava sredine igrišča je, da nihče ne dela v obrambi, zato trpijo, ko se morajo pomikati nazaj. Trener je zelo pomemben, a brez igralcev ne moreš nič," je še dejal Xavi. "Manjka ekipni trud. Imam eno normo: če vsi delajo, ne bo težav v obrambi. Lani so kritizirali Busquetsa, da je bil prepočasen, ali (Ivana) Rakitića, češ da je odslužil svoje, a gre za žrtvovanje v obrambi. Letos bi, če bi vsi tekli toliko metrov, kot morajo teči, ta trio prevladoval v igri. A če tisti spredaj ne delajo toliko za ekipo, bo Barca trpela. Trpeli bi tudi s tremi 'davidsi', 'casemiri' ali 'makeleleji'. Zgodilo bi se kot v Liverpoolu, da na tekmi ne bi prevladovali."

Poraz Barcelone v Granadi je sledil neprepričljivemu uvodu v novo sezono skupinskega dela Lige prvakov v Dortmundu, kjer jo je zgolj vratar Marc-Andre ter Stegen na obračunu z Borussio rešil pred porazom (0:0). Valverde je sicer na udaru kritikov že veliko dlje, Barcelona se je namreč z bolečima porazoma na povratnih tekmah polfinala pri Romi in Liverpoolu poslovila od zadnjih dveh evropskih sezon, a prepričljivo osvojila državni naslov in bila enkrat tudi španska pokalna prvakinja.