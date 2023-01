Xavi: Tri točke proti Atleticu so vredne zlata

Katalonci so se v španski prestolnici po zadetku Ousmana Dembeleja veselili že 13. zmage v sezoni, ki pa je bila vse prej kot lahka. 26-kratni španski prvaki so tekmo dobro otvorili in premoč na zelenici kronali v 22. minuti. Nato pa so na plin pritisnili Atleti, ki so bili predvsem v zadnjih dvajsetih minutah srečanja zelo nevarni in so poskrbeli, da so Katalonci za zmago trepetali vse do konca tekme.

Kaj torej zmaga sporoča Barceloninim tekmecem v boju za nslov prvaka: "Sporočilo je, da lahko zmagamo tudi brez dobre igre, saj ne bomo mogli vedno igrati dobro. To so tri točke, ki nam poleg vodstva dajejo še samozavest za to, kar prihaja," in nadaljeval."Zmagali smo kot ekipa in kot družina. Prve pol ure so bile ključne, saj smo dominirali in razumeli, da imamo premoč na sreedini igriča. Tako je tudi prišlo do gola Dembeleja, ki sta ga skreirala Pedri in Gavi."

Zadetek Dembeleja pa je mladi Španec Pedri, ki je začel akcijo za vodstvo in posledično tudi zmago Barcelone, pripisal kar svojemu trenerju: "Xavi je 'kriv' za današnji zadetek. Vedno mi govori, da moram večkrat prodreti v kazenski prostor in streljati, da naj se opogumim in večkrat tvegam. To sem danes tudi storil, a ker sem izgubil ravnotežje, sem raje podal Gaviju, ta pa je žogo mojstrsko podaljšal do Dembeleja, ki ima odličen napadalski instinkt. Xavi mi daje samozavest, da poskušam take akcije."