Xavi tudi uradno podaljšal pogodbo z Barcelono

Xavi je vajeti kluba, v katerem je bil dolga leta tudi eden izmed ključnih igralcev, prevzel novembra 2021. Zdaj bo za krmilom blaugrane vsaj še do 30. junija 2025. Sedanja pogodba bi se iztekla leta 2024.

Kot so sporočili iz kluba, bodo pogodbo avtomatično podaljšali še do leta 2026, če bo Xavi izpolnil pričakovanja vodstva in dosegel športne cilje Barcelone.

V Kataloniji so takšen razplet pričakovali že nekaj dni, vodstvo kluba in trener sta danes s podpisom pogodbe le potrdila uspešno sodelovanje zadnjih sezon, v katerih se Barca vrača po težkem obdobju, predvsem po finančni plati.