Xavi v bran zvezdniku Reala: To je preveč, sodniki bi jih morali zaščititi

Barcelona in Real Madrid letos znova bijeta mrtvi tek za naslov v španskem prvenstvu. Kljub velikemu rivalstvu se zdi, da se je napetost na relaciji Barcelona–Madrid v zadnjih letih nekoliko umirila. To potrjuje tudi nedavna izjava trenerja Blaugrane Xavija Hernandeza, ki je stopil v bran Viniciusu Juniorju.

icon-expand Vinicius Junior je proti Valencii dosegel sijajen zadetek za 2:0, nato pa bil tarča umazanega prekrška Gabriela Pauliste. FOTO: AP

Samo spomnimo se, kako je bilo, ko sta s trenerskih stolčkov el clasice spremljala Pep Guardiola in Jose Mourinho. V tistem obdobju praktično ni bilo derbija, ko se na igrišču – in ob njem – ne bi vsaj enkrat zaiskrilo. V zadnjih sezonah pa se je rivalstvo med največjima španskima kluboma nekoliko umirilo. Celo do te mere, da med kluboma, kot se zdi, vlada zdrava mera spoštovanja, čemur pričajo zadnje besede Xavija Hernandeza. Galaktiki so pred dnevi v domačem prvenstvu z 2:0 zanesljivo ugnali Valencio, za veliko razburjenja pa je poskrbela poteza gostujočega branilca Gabriela Pauliste, ki je nekaj minut pred koncem nešportno brcnil Viniciusa Juniorja, zaradi česar mu je sodnik upravičeno pokazal direktni rdeči karton.

Pred nedeljskim derbijem med Barcelono in Sevillo je neljubi dogodek komentiral tudi trener Barcelone, ki je mnenja, da bi morali nogometaše Viniciusovega kova bolje zaščititi. "Vinicius je izjemen nogometaš v situacijah 'ena na ena'. Zaradi tega pa so nasprotniki do njega bolj agresivni. Videli smo, da se je podobno v preteklosti dogajalo Neymarju. Sodniki in tudi sodniška organizacija bi morali storiti vse, da se nogometaše v tovrstnih situacijah bolj zaščiti," je pojasnil Xavi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke