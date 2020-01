Xavi zavrnil ponudbo Barcelone, Valverde (zaenkrat) ostaja

Madridski ASna svoji spletni strani poroča, da je "konec sage" s Xavijem Hernandezomv glavni vlogi. Po porazu Barcelone z Atletico Madridom v polfinalu španskega superpokala v bližnji Savdski Arabiji (2:3) se je trener katarskega Al-Sadda spet pojavil v samem vrhu možnih naslednikov trenerja članskega moštva Barce Ernesta Valverdeja, ki več kot očitno preživlja zadnje tedne oziroma mesece na katalonski klopi.

BARCELONA

"Aktualni trener Al-Sadda ne bo nasledil Ernesta Valverdeja sredi sezone, čeprav si je to želela Barcelona. Mitski nogometaš 'blaugrane' je imel od prve minute veliko dvomov, možnost selitve s svojim celotnim trenerskim štabom pa je na današnjem zadnjem sestanku s predstavniki kluba označil za 'precej prezgodnjo',"poroča AS, ki dodaja, da Xavi s svojim prihodom tudi ni želel škodovati Valverdeju, ki je že zdaj pod hudim pritiskom in bo do konca sezone v precej neprijetni situaciji na klopi članov.

Odločen 'ne'

"Xavi je želel še za nekaj dni prestaviti svojo odločitev, a ob vztrajanju klubskih odposlancev, ki so želeli odgovor dobiti to nedeljo pred povratkom v katalonsko prestolnico, je trener Al-Sadda odgovoril z odločnim 'ne'," še razkrivaAS, a naj bi že poleti sledil nov poskus.

Generalni direktor Oscar Grau in tehnični sekretar Eric Abidal, nekdanji Xavijev soigralec pri katalonskem velikanu, se v Barcelono vračata "z repom med nogami", dodajaAS, zato bo ponedeljkov sestanek uprave, ki naj bi razpravljala o možnih Valverdejevih naslednikih, še toliko bolj zanimiv.

"Valverde še vedno čaka, da bi ga kdo iz kluba obvestil o teh zadnjih potezah, ki so njegov položaj do konca sezone zelo oslabile," trdi AS. Madridčani se spominjajo, da je podobno "košarico" nepriljubljenemu predsedniku Josepu Marii Bartomeuu pred časom dal še en legendarni nogometaš Barce Carles Puyol, ki sta dokazala, da nista pripravljena na "krpanje puščajočih lukenj", temveč da želita priti v klub z "okrepljenim in trdnim projektom, ki bi zajemal vse kategorije članskega in mladinskega nogometa".

ALSADD

Xavi se zdaj, kot je tudi napovedal na zadnji novinarski konferenci, s svojimi varovanci osredotoča na pokalni finale, v katerem se bo Al-Sadd pomeril z Al-Duhailom. Kmalu 40-letni trener je katarskega prvoligaša prevzel maja lani in to bi bila zanj prva trofeja, potem ko se je izkazal že s pohodom do polfinala azijske lige prvakov, kjer je bil s skupnih 6:5 boljši kasnejši prvak iz Savdske Arabije Al-Hilal, malce manj pa mu je bilo do smeha na svetovnem klubskem prvenstvu, kjer je Al-Sadd v drugem krogu izgubil z mehiškim Monterreyem (2:3), nato pa v tekmi za razvrstitev še visoko s tunizijskim Esperance de Tuins (2:6).

