Barcelona tudi uradno naznanila: Dobrodošel spet doma, Xavi

Kot so v noči na soboto sporočili iz tabora blaugrane, so se z njegovim dosedanjim klubom, katarskim Al Saddom, dogovorili za predčasno prekinitev sodelovanja. "FC Barcelona je dosegla dogovor s Xavijem Hernandezom, ki bo postal trener prve ekipe do konca sezone in še dve dodatni sezoni," so pri Barceloni zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

“Camp Nou je bil vedno moj dom, navijači Barcelone so moji ljudje. Barca je klub, ki ga ljubim. In zdaj sem znova doma. Se vidimo kmalu, Barcelona,” je navijače pozdravil 41-letni Katalonec. Xavi se je od Barce poslovil leta 2015, v sedanji postavi pa je še nekaj igralcev, s katerimi si je takrat delil garderobo: Sergio Busquets, Gerard Pique, Sergi Roberto, Jordi Alba in Marc-Andre Ter Stegen.

Xavi je na trenerski klopi nasledil Nizozemca Ronalda Koemana, ki ga je klub odpustil prejšnji teden, moštvo pa je potem kot začasni trener vodil Sergi Barjuan. Xavi bo osmi trener po odhodu Pepa Guardiole pred devetimi leti. Po Guardiolovem slovesu so blaugrano vodili Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setien, Koeman in Barjuan.

Enainštiridesetletni Xavi je kot nogometaš za Barco odigral 767 tekem in dosegel 85 golov ter s klubom osvojil kar 25 trofej, med njimi štiri naslove zmagovalca Lige prvakov in osem naslovov španskega prvaka. S špansko reprezentanco je bil svetovni in evropski prvak.

Xavi je igralsko kariero končal maja 2019 v dresu Al Sadda, zatem pa je maja 2019 v tem katarskem klubu prevzel še trenersko vlogo. V Barcelono bo prispel ta konec tedna, uradno pa ga bodo predstavili v ponedeljek. Drugih informacij v sporočilu za javnost ni bilo.

Barcelona je ta čas na devetem mestu španskega prvenstva Primera division s 16 točkami, devet več jih ima vodilni Real Sociedad.