Xavijev 'vojaški režim' na Camp Nouu: skupni obroki, daljše bivanje na stadionu ...

Že po prvih potezah novega trenerja Barcelone je jasno razvidno, da bo zavladal novi strožji režim, ki ničesar ne bo prepuščal naključjem. Hernandez želi ne le predramiti (trenutno) letargično garderobo blaugrane, ampak s precej bolj jasnimi pravili igre postaviti trdne temelje za dolgoročno uspešnost moštva. Slednje je le še bleda senca nekdanjega ponosa Katalonije, evropskega klubskega in španskega državnega prvaka, ki je mlel vse pred seboj. Najzvestejši privrženci kluba so z navdušenjem pozdravili potezo predsednika Joana Laporte in njegovih sodelavcev, da je v katalonsko prestolnico vrnil nekoč enega od tvorcev morda največjega nogometnega moštva vseh časov.

Xavi se je po (kratki) epizodi v katarskem Al Saddu odločil za novi precej večji in zahtevnejši trenerski izziv, ker želi Barcelono vrniti tja, kamor po mnenju mnogih tudi spada – na vrh španskega in evropskega nogometa. Z omenjenimi novostmi, kot sam pravi, ne želi opravljati vlogo avtokratskega šerifa, temveč stvari znova spraviti v tirnice, ki so nekoč – nedavno tega – dale izjemne uspehe tako na kot izven nogometnih zelenic. "Ni potrebe, da smo grobi ali enosmerni v komunikaciji, toda pomembno je, da se držimo dogovorjenih pravil in reda. Kadar koli sem imel opraviti z jasnimi pravili, sem delal dobro in dosegal odlične rezultate. Ko tega ni bilo, zadeve niso delovale. Ne govorim o vojaškem režimu, ampak o preprosti disciplini in redu," je za katalonski Sport med drugim dejal novi strateg Barcelone.

Skupni obroki nogometašev in daljše bivanje na in znotraj stadiona Camp Nou sta le dve od domnevno številnih novosti, ki jih je Hernandez začel uvajati nemudoma po svoji vrnitvi. Obenem je omejil ukvarjanje z zasebnimi posli in iniciativami, s katerimi ima v zadnjem času največ opravka izkušeni branilec Gerard Pique. Ta je pred časom začel sodelovati pri razvoju novega formata teniškega Davisovega pokala, kjer se pojavlja v vlogi solastnika omenjene blagovne znamke. Xavijev novi režim je že izkusil na lastni koži, ko je moral odpovedati svoj nastop v priljubljeni televizijski oddaji El Hormiguero, saj sta nogomet in (ne)uspešnost moštva, dokler bo poklicni nogometaš, na prvem mestu.