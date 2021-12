Xavijeva 'novoletna želja': Predsednik, pripeljite Torresa že pozimi

Vrnitev 'izgubljenega sina' na Camp Nou ni prinesla konkretnejšega rezultatskega zasuka na bolje. Ne nazadnje bi bilo to iluzorno pričakovati, ne glede na to, da je Xavi Hernandez v tem trenutku (najbrž) najboljša trenerska rešitev za Barcelono.

Tudi sam je večkrat poudaril, da ne pričakuje čudežev čez noč. "Treba bo zavihati rokave in trdo delati. Brez izgovorov in ubiranja krajšnic, ki ne prinašajo rezultatov na dolgi rok," je ob svoji inavguraciji med drugim dejal legendarni vezist katalonskega ponosa. Po nekaj dobrih začetnih predstavah Gerarda Piqueja, Sergia Busquetsa in druščine je tudi Xavi spoznal, da je trenutna zasedba evropskega klubskega prvaka izpred šestih let kakovostno precej omejena, kar terja tehten premislek in posledično čimprejšnje ukrepanje v obliki okrepitev že v prihajajočem zimskem prestopnem roku.