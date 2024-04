Xavi: PSG ima moštvo, narejeno za zmago v Ligi prvakov

Prvi dan četrtfinalnih obračunov v Ligi prvakov je postregel s številnimi zadetki, skupaj smo jih videli kar deset. Nogometna javnost je navdušena, nekateri so prepričani, da smo gledali ene izmed boljših tekem izločilnih bojev tega tekmovanja. In da ne bi vsega skupaj prehitro pozabili, je pred nami že nov nogometni večer. V Parizu se bosta pomerila PSG in Barcelona, tekmo pa lahko od 20.30 dalje spremljate na Kanalu A in VOYO. V bogatem studijskem delu se bosta Sanji Modrić pridružila Valter Birsa in Branko Ilič.

Četrtfinalni obračun elitne Lige prvakov med Real Madridom in Machester Cityjem je navdušil nogometno javnost, ki si je edina, da smo lahko gledali eno izmed boljših nogometnih tekem nasploh. Razočaral ni niti spopad v Londonu, kjer sta se pomerila Arsenal in Bayern Munchen. Obe tekmi sta se sicer končali z neodločenim izidom (Real in City sta se razšla s 3:3, Arsenal in Bayern pa z 2:2, op. p.) in napovedali, da bo na povratnih obračunih še kako vreče. Več o torkovem dogajanju lahko preberete spodaj:

No vroče pa bo tudi v Parizu, kjer si bosta nasproti stala tamkajšnji PSG in Barcelona. Trener Kataloncev Xavi Hernandez napoveduje: "Po štirih letih brez uvrstitve v četrtfinale tega tekmovanja je beseda, ki jo lahko uporabim, le navdušenje. Veselimo se tekme, vemo, da bo vse skupaj precej izenačeno, in upamo na uvrstitev v polfinale. Resnično smo zelo motivirani. Vidim, kako močno si igralci tega želijo, kako močno trenirajo in se pripravljajo." Kljub vsemu pa se zaveda, da jim bo nasproti stalo moštvo, ki sodi med favorite za osvojitev naslova tega tekmovanja. "PSG ima moštvo, narejeno za zmago v Ligi prvakov, poleg tega jih vodi trener Luis Enrique, ki je eden izmed boljših na svetu." Trenerja se zelo dobro poznata, saj sta skupaj kot trener in igralec sodelovala pri Barceloni. "Z njim imam odličen odnos, zelo ga spoštujem. Oba iščeva nekako iste stvari. Lahko rečem, da imamo Enrique, Pep Guardiola, Mikel Arteta in jaz vsi nekaj Barcinega DNK-ja."