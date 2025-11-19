Svetli način
Nogomet

Xhaka izžvižgan na Kosovu: Boli, tega tukaj doma nisem pričakoval

Priština, 19. 11. 2025 17.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Švicarska nogometna reprezentanca je v Prištini, kjer je z izbrano vrsto Kosova remizirala (1:1), potrdila uvrstitev na svetovno prvenstvo. Švicarski kapetan Granit Xhaka, čigar starša prihajata prav s Kosova, je bil v Prištini negativno presenečen, potem ko so ga domači navijači izžvižgali, podobno kot so to storili slovenski reprezentanci v Stožicah.

Kosovo in Švica sta v zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 igrala neodločeno 1:1. Švica je zadržala prvo mesto v skupini in si tako zagotovila neposredno uvrstitev na prvenstvo, medtem ko bo Kosovo nastopilo v dodatnih kvalifikacijah.

Švicarski kapetan Granit Xhaka, rojen v Baslu, njegova družina pa izvira iz Podujeva na Kosovu, je bil v Prištini na stadionu Fadil Vokrri nepričakovano izžvižgan.

Čeprav je ob predstavitvi igralcev prejel aplavz, je bil po približno 10 minutah igre vsak njegov dotik žoge pospremljen z negodovanjem s tribun. Po tekmi je izkušeni vezist priznal, da so ga žvižgi prizadeli.

Preberi še 'Slovenija jim daje veliko', Bijol razočaran nad obnašanjem navijačev

Povod za žvižge: izjava o Avdullahuju in Hajdariju

Švicarski Blick poroča, da so Kosovci Xhaki zamerili izjave o Leonu Avdullahuju in Albianu Hajdariju, ki jih je podal v intervjuju za njihov medij. Kapetan Švice je tedaj komentiral njuno odločitev, da želita igrati za Kosovo – in ne za Švico. Avdullahuja je označil kot dobrega fanta, a hkrati je postavil vprašanje: "Bi jima uspelo v treh, štirih letih priti do stalnega mesta v švicarski reprezentanci? Tukaj bi postavil vprašaj, če pogledamo, kdo pri nas trenutno ne igra, pa je v karieri že pred njima."

Xhaka: Žvižgi so zadnje, kar sem pričakoval

Po tekmi je bil Xhaka v intervjuju za SRF čustven in iskren: "Žvižgi so zadnje, kar sem pričakoval, predvsem tukaj doma," je dejal vezist Sunderlanda. In nadaljeval: "Če sem iskren – boli. A to moram sprejeti. Nisem pričakoval, a je pač del nogometa. Vse v redu."

Njegov reprezentančni soigralec Breel Embolo je poskušal pomiriti razmere, zato je spomnil na podobno izkušnjo, ki jo je Xhaka imel s privrženci Arsenala: "Že 60.000 ga je izžvižgalo, pa se je vrnil še močnejši. Velik fant je, s širokimi rameni. To bo brez težav preživel."

V drugem polčasu se je občinstvo razdelilo - del domačih navijačev je švicarskega kapetana nagradil z glasnimi vzkliki njegovega priimka.

