Xhaka izžvižgan na Kosovu: Boli, tega tukaj doma nisem pričakoval

Švicarska nogometna reprezentanca je v Prištini, kjer je z izbrano vrsto Kosova remizirala (1:1), potrdila uvrstitev na svetovno prvenstvo. Švicarski kapetan Granit Xhaka, čigar starša prihajata prav s Kosova, je bil v Prištini negativno presenečen, potem ko so ga domači navijači izžvižgali, podobno kot so to storili slovenski reprezentanci v Stožicah.

Kosovo in Švica sta v zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 igrala neodločeno 1:1. Švica je zadržala prvo mesto v skupini in si tako zagotovila neposredno uvrstitev na prvenstvo, medtem ko bo Kosovo nastopilo v dodatnih kvalifikacijah. Švicarski kapetan Granit Xhaka, rojen v Baslu, njegova družina pa izvira iz Podujeva na Kosovu, je bil v Prištini na stadionu Fadil Vokrri nepričakovano izžvižgan.

Čeprav je ob predstavitvi igralcev prejel aplavz, je bil po približno 10 minutah igre vsak njegov dotik žoge pospremljen z negodovanjem s tribun. Po tekmi je izkušeni vezist priznal, da so ga žvižgi prizadeli.

Povod za žvižge: izjava o Avdullahuju in Hajdariju

Švicarski Blick poroča, da so Kosovci Xhaki zamerili izjave o Leonu Avdullahuju in Albianu Hajdariju, ki jih je podal v intervjuju za njihov medij. Kapetan Švice je tedaj komentiral njuno odločitev, da želita igrati za Kosovo – in ne za Švico. Avdullahuja je označil kot dobrega fanta, a hkrati je postavil vprašanje: "Bi jima uspelo v treh, štirih letih priti do stalnega mesta v švicarski reprezentanci? Tukaj bi postavil vprašaj, če pogledamo, kdo pri nas trenutno ne igra, pa je v karieri že pred njima."

Xhaka: Žvižgi so zadnje, kar sem pričakoval

Po tekmi je bil Xhaka v intervjuju za SRF čustven in iskren: "Žvižgi so zadnje, kar sem pričakoval, predvsem tukaj doma," je dejal vezist Sunderlanda. In nadaljeval: "Če sem iskren – boli. A to moram sprejeti. Nisem pričakoval, a je pač del nogometa. Vse v redu."

Njegov reprezentančni soigralec Breel Embolo je poskušal pomiriti razmere, zato je spomnil na podobno izkušnjo, ki jo je Xhaka imel s privrženci Arsenala: "Že 60.000 ga je izžvižgalo, pa se je vrnil še močnejši. Velik fant je, s širokimi rameni. To bo brez težav preživel." V drugem polčasu se je občinstvo razdelilo - del domačih navijačev je švicarskega kapetana nagradil z glasnimi vzkliki njegovega priimka.