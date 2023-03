Xhaka pred vročim gostovanjem v Novem Sadu: Kosovo je v moji krvi

Na minulem svetovnem prvenstvu sta se Srbija in Švica srečali v odločilni tekmi skupine, zmage (3:2) in napredovanja pa so se veselili Švicarji. Med njimi sta najbolj srečna verjetno bila Xherdan Shaqiri in Granit Xhaka. Njuni občutki do Srbije so že dolgo znani, po njunem slavju med zmago Švice proti Srbom na SP v Rusiji leta 2018 pa je vsakršno soočanje s Srbijo in njenimi simboli izjemno vroče. Zato dejstvo, da bo Belorusija zaradi povezave z Rusijo in vojno v Ukrajini morala domače tekme igrati v tujih državah, trenutno ni v ospredju, vsaj ne toliko kot prihod Granita Xhake v Novi Sad.