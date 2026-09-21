Xhaka priznal napako: Čutil sem nezaupanje do cepiva

Triintridesetletni vezist Granit Xhaka je na družbenih omrežjih priznal, da je predložil ponarejeno potrdilo, da bi se izognil cepljenju med pandemijo novega koronavirusa.
"Takrat me je vprašanje cepljenja proti covidu-19 zelo skrbelo. Čutil sem nezaupanje do cepiva, prevzela sta me tesnoba in dvom," je član angleškega Sunderlanda zapisal na Instagramu. "Danes jasno vidim, da sem se odločil napačno. To je bila napaka in za vse skupaj mi je žal," je še dodal Xhaka. Kapetan reprezentance bo, kot je zapisal, v popolnosti sodeloval s pristojnimi organi v preiskavi v tej zadevi, ki jo vodi tožilstvo v Luzernu.
Švicarska nogometna zveza je sporočila, da so se po pogovoru z igralcem odločili, da se ta ne bo pridružil izbrani vrsti ob današnjem začetku priprav v turškem Beleku. "Granit Xhaka ne bo sodeloval na prihajajočem zboru reprezentance. Pozdravljamo odločitev, da je Granit pripravljen v celoti pojasniti položaj, v katerem se je znašel," je v izjavi dejal predsednik zveze Peter Knabel in dodal: "V najboljšem interesu ekipe je, da ta zbor opravi brez njega."
Prednostna naloga švicarske reprezentance je zdaj, da skuša čim bolj umiriti razmere in se v celoti osredotočiti na prihajajoče tekme lige narodov. Švica bo tekmovanje začela z gostovanjema v Severni Makedoniji (26. september) in na Škotskem (29. 9.), nato pa jo čakata domači tekmi proti Sloveniji (3. oktober) in Severni Makedoniji (6. 10.). Zveza je nadalje zapisala, da se bo o reprezentančnem statusu kapetana odločila po koncu prvega cikla tekem ter se z njim pogovorila o nadaljnjih korakih.
Švicarski nogometaši, četrtfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva, bodo v drugem ciklu lige narodov novembra igrali še v gosteh proti Sloveniji in doma proti Škotski. Slovenska izbrana vrsta bo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja ligo narodov začela z domačima tekmama proti Škotski v soboto in Severni Makedoniji tri dni kasneje. Nato sledi omenjeno gostovanje v Švici ter nato še na Škotskem 6. oktobra. Novembra bo Slovenija doma igrala proti Švici in v gosteh proti Severni Makedoniji.
V zadnjih dveh tednih je v Švici nekdanji selektor moške hokejske reprezentance Patrick Fischer zaradi uporabe ponarejenega potrdila o cepljenju proti koronavirusu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 prejel štiriletno prepoved delovanja (do 2030), je takrat sporočila Mednarodna hokejska zveza IIHF. Fischer je švicarsko reprezentanco vodil od leta 2015 in jo popeljal do treh srebrnih medalj na svetovnih prvenstvih (2018, 2024 in 2025).
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