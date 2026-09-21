Xhaka priznal napako: Čutil sem nezaupanje do cepiva

Triintridesetletni vezist Granit Xhaka je na družbenih omrežjih priznal, da je predložil ponarejeno potrdilo, da bi se izognil cepljenju med pandemijo novega koronavirusa. "Takrat me je vprašanje cepljenja proti covidu-19 zelo skrbelo. Čutil sem nezaupanje do cepiva, prevzela sta me tesnoba in dvom," je član angleškega Sunderlanda zapisal na Instagramu. "Danes jasno vidim, da sem se odločil napačno. To je bila napaka in za vse skupaj mi je žal," je še dodal Xhaka. Kapetan reprezentance bo, kot je zapisal, v popolnosti sodeloval s pristojnimi organi v preiskavi v tej zadevi, ki jo vodi tožilstvo v Luzernu.

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Švicarska nogometna zveza je sporočila, da so se po pogovoru z igralcem odločili, da se ta ne bo pridružil izbrani vrsti ob današnjem začetku priprav v turškem Beleku. "Granit Xhaka ne bo sodeloval na prihajajočem zboru reprezentance. Pozdravljamo odločitev, da je Granit pripravljen v celoti pojasniti položaj, v katerem se je znašel," je v izjavi dejal predsednik zveze Peter Knabel in dodal: "V najboljšem interesu ekipe je, da ta zbor opravi brez njega." Prednostna naloga švicarske reprezentance je zdaj, da skuša čim bolj umiriti razmere in se v celoti osredotočiti na prihajajoče tekme lige narodov. Švica bo tekmovanje začela z gostovanjema v Severni Makedoniji (26. september) in na Škotskem (29. 9.), nato pa jo čakata domači tekmi proti Sloveniji (3. oktober) in Severni Makedoniji (6. 10.). Zveza je nadalje zapisala, da se bo o reprezentančnem statusu kapetana odločila po koncu prvega cikla tekem ter se z njim pogovorila o nadaljnjih korakih.

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