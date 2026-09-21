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Nogomet

Xhaka priznal napako: Čutil sem nezaupanje do cepiva

Luzern, 21. 09. 2026 13.33 pred 53 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.V. STA
Sporna proslava Granita Xhake po zadetku Švice proti Srbiji na SP v Rusiji leta 2018

Švicarska nogometna reprezentanca bo prve štiri tekme v ligi narodov odigrala brez kapetana Granita Xhake, ki je priznal, da je pred leti v času pandemije pridobil ponarejeno potrdilo za cepljenje proti novemu koronavirusu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Švica bo 3. oktobra v tretjem krogu tekmovanja gostila tudi slovensko izbrano vrsto.

Triintridesetletni vezist Granit Xhaka je na družbenih omrežjih priznal, da je predložil ponarejeno potrdilo, da bi se izognil cepljenju med pandemijo novega koronavirusa.

"Takrat me je vprašanje cepljenja proti covidu-19 zelo skrbelo. Čutil sem nezaupanje do cepiva, prevzela sta me tesnoba in dvom," je član angleškega Sunderlanda zapisal na Instagramu. "Danes jasno vidim, da sem se odločil napačno. To je bila napaka in za vse skupaj mi je žal," je še dodal Xhaka. Kapetan reprezentance bo, kot je zapisal, v popolnosti sodeloval s pristojnimi organi v preiskavi v tej zadevi, ki jo vodi tožilstvo v Luzernu.

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Švicarska nogometna zveza je sporočila, da so se po pogovoru z igralcem odločili, da se ta ne bo pridružil izbrani vrsti ob današnjem začetku priprav v turškem Beleku. "Granit Xhaka ne bo sodeloval na prihajajočem zboru reprezentance. Pozdravljamo odločitev, da je Granit pripravljen v celoti pojasniti položaj, v katerem se je znašel," je v izjavi dejal predsednik zveze Peter Knabel in dodal: "V najboljšem interesu ekipe je, da ta zbor opravi brez njega."

Prednostna naloga švicarske reprezentance je zdaj, da skuša čim bolj umiriti razmere in se v celoti osredotočiti na prihajajoče tekme lige narodov. Švica bo tekmovanje začela z gostovanjema v Severni Makedoniji (26. september) in na Škotskem (29. 9.), nato pa jo čakata domači tekmi proti Sloveniji (3. oktober) in Severni Makedoniji (6. 10.). Zveza je nadalje zapisala, da se bo o reprezentančnem statusu kapetana odločila po koncu prvega cikla tekem ter se z njim pogovorila o nadaljnjih korakih.

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Švicarski nogometaši, četrtfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva, bodo v drugem ciklu lige narodov novembra igrali še v gosteh proti Sloveniji in doma proti Škotski. Slovenska izbrana vrsta bo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja ligo narodov začela z domačima tekmama proti Škotski v soboto in Severni Makedoniji tri dni kasneje. Nato sledi omenjeno gostovanje v Švici ter nato še na Škotskem 6. oktobra. Novembra bo Slovenija doma igrala proti Švici in v gosteh proti Severni Makedoniji.

V zadnjih dveh tednih je v Švici nekdanji selektor moške hokejske reprezentance Patrick Fischer zaradi uporabe ponarejenega potrdila o cepljenju proti koronavirusu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 prejel štiriletno prepoved delovanja (do 2030), je takrat sporočila Mednarodna hokejska zveza IIHF. Fischer je švicarsko reprezentanco vodil od leta 2015 in jo popeljal do treh srebrnih medalj na svetovnih prvenstvih (2018, 2024 in 2025).

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KOMENTARJI6

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SpamEx
21. 09. 2026 14.40
Xhaka Zulu
Odgovori
0 0
Frincko
21. 09. 2026 14.31
Medaljo za iznajdljivost bi mu morali dati za to prevaro stoletja, ne pa da ga sodno preganjajo.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
21. 09. 2026 14.21
Premalo ponarejen je bil.
Odgovori
-1
0 1
terciar
21. 09. 2026 14.18
Naj ti ne bo žal, pravilno si naredil.
Odgovori
+3
4 1
jablan
21. 09. 2026 14.13
Uf jaz sem imel skoraj vsa ponarejena
Odgovori
+3
4 1
Kimberley Echo
21. 09. 2026 14.32
A za izobrazbo in vozniško tudi? Hecam se jablan, v redu si, tudi jaz sem imel štos ponarejenih. Za trgovino in zdravstvo, drugam itak nisem šel.
Odgovori
+1
1 0
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