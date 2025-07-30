Xhaka se vrača na Otok

Granit Xhaka, ki je na Otoku že igral, nosil je dres in tudi kapetanski trak Arsenala, je s Sunderlandom podpisal triletno pogodbo.

"Zelo sem ponosen, da sem tukaj. Ko sem se pogovarjal z vodstvom kluba, sem bil navdušen, čutil sem energijo ter miselnost, ki jo imajo v klubu. Točno to sem si želel in imam zelo dober občutek. Spet smo tam, kjer ta klub mora biti, in tukaj želimo ostati," je ob podpisu pogodbe dejal Xhaka.