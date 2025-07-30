Xhaka se vrača na Otok

Granit Xhaka, ki je na Otoku že igral, nosil je dres in tudi kapetanski trak Arsenala, je s Sunderlandom podpisal triletno pogodbo.
"Zelo sem ponosen, da sem tukaj. Ko sem se pogovarjal z vodstvom kluba, sem bil navdušen, čutil sem energijo ter miselnost, ki jo imajo v klubu. Točno to sem si želel in imam zelo dober občutek. Spet smo tam, kjer ta klub mora biti, in tukaj želimo ostati," je ob podpisu pogodbe dejal Xhaka.
"Njegov prihod je pomembna potrditev naših ambicij in želje, da zgradimo ekipo, na katero bodo naši navijači lahko ponosni. Je igralec najvišjega kalibra na igrišču in izven njega. Menimo, da se popolnoma ujema s profilom, ki ga zahteva naša ekipa," pa so na novo pridobitev ponosni pri Sunderlandu.
Sunderland je v tem poletnem prestopnem roku zapravil že 130 milijonov evrov – ob Xhaki bodo na severovzhodu Anglije igrali še Habib Diarra, Simon Adingra, Enzo Le Fee, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki in Reinildo. Sunderland bo svojo sezono v Premier ligi začel 16. avgusta na gostovanju proti West Hamu.
