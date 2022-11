Xhaxa pred 'derbijem' s Srbijo: Ni pomembno proti komu igramo

"Vsi so pričakovali, da se bosta za drugo mesto v skupini v zadnjem krogu soočili Srbija in Švica," je po porazu Švicarjev proti Braziliji (1:0) v drugem krogu skupinskega dela SP v Katarju dejal Fabian Frei. Poleg očitnega rezultatskega naboja bo dvoboj med Švicarji in Srbi za (določene) igralce obeh reprezentanc po dogodkih na prejšnjem SP v Rusiji predstavljal veliko več kot zgolj nogometno tekmo.

Srbi, Švicarji in Brazilci so se v skupinskem delu svetovnega prvenstva srečali že leta 2018. Takrat so Brazilci osvojili skupino, tako kot jo bodo najverjetneje tudi zdaj. Za drugo mesto sta se, tako kot se bosta v petek, soočili Srbija in Švica. Pred štirimi leti ta tekma sicer ni bila odigrana v zadnjem krogu skupinskega dela, ampak v drugem. Predvsem pa tista tekma za seboj in imela zgodovine, ki jo bo imelo petkovo srečanje. Švicarji so takrat v Kaliningradu slavili zmago z 2:1. Oba zadetka za Švico sta dosegla reprezentanta albanskega rodu Granit Xhaka in Xherdan Shaqiri. Oba sta omenjena zadetka proslavila z milo rečeno spornima gestama. Z rokama sta namreč prikazala znak albanskega dvoglavega orla, ki se nahaja na albanski zastavi.

icon-expand Sporna proslava Granita Xhake po zadetku Švice proti Srbiji na SP v Rusiji leta 2018 FOTO: AP

Oba igralca Kosovskih korenin je FIFA pozneje kaznovala z 10.000 evri kazni, a navijači Srbije in verjetno tudi njeni igralci dogodkov v Rusiji niso pozabili. Švicarski selektor Murat Yakin takrat še ni sedel na klopi švicarske reprezentance in meni, da petkove tekme ne bi smeli zaznamovati dogodki pred štirimi leti. "Mislim, da je nujno, da se osredotočimo zgolj na nogomet. Nič drugega me ne zanima, saj bo tekma odločilna za obe moštvi," je po porazu svojega moštva proti Braziliji dejal Yakin.