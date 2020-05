Ronaldo na treningu med najbolj motiviranimi

Medtem se je k vodilni ekipi prvenstva in hkrati serijskim prvakom iz Torina na trening, po 14-dnevni samoizolaciji in uspešno opravljenem testiranju na Covid-19 vrnil tudi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo. na treningu se je pojavil tudi Argentinec Paulo Dybala, ki je imel v zadnjem času kar nekaj težav z okužbo na virus. "Ronaldo se je vrnil dobre volje in v odličnem fizičnem sta ju. Vidi pa se, da je bil željan žoge, kot tudi srečanja s svojimi soigralci," so emd drugim v uradnem sporočilu za javnost zapisali pri torinskem nogometnem velikanu. Juventus je osvojil zadnjih osem prvenstva v Serie A. "Tudi Paulo Dybala je že komaj čakal, da se vrne k nogometu. Izkazal se je z odgovornim obnašanjem v času pandemije, a sedaj je bolezen za njim ter se lahko posveti zgolj in samo nogometu," so dodali v PR službi Juventusa. Pri stari dami niso pozabili dodati, da je Cristiano Ronaldo komaj čakal, da se sreča s soigralci in začne s treningom. "Po pogovoru z njim je močno motiviran in željan igre ter zadetkov."



Spomnimo, Ronaldo je na rodno Madeiro odpotoval kmalu po prekinitvi italijanskega nogometnega prvenstva. Zadnjo tekmo je igral pred praznimi tribunami 8. marca proti Interju (2:0). Juventus, ki je imel v svojih vrstah tri igralce, okužene z novim koronavirusom, je poklical nazaj še devet drugih nogometašev, saj so od ponedeljka naprej možni treningi tudi v Italiji.