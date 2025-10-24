Yamal brez dlake na jeziku: Real nenehno krade

Barcelona in Real sta svoje delo med tednom opravila z odliko. Katalonci so suvereno odpravili grški Olympiacos z rezultatom 6:1, Madridčani pa so na težki domači tekmi proti Juventusu zmagali z minimalnim rezultatom 1:0. V nedeljo pa se bosta večna rivala udarila v prvem ligaškem El Clasicu letošnje sezone. Vrh lestvice trenutno zaseda Beli balet, ki ima pred svojimi največjimi rivali dve točki prednosti.
Nekaj prahu je v javnosti spet dvignil Lamine Yamal, ki je gostoval pri znanem španskem vplivnežu Ibaiu Llanosu. Llanos je skupaj z Gerardom Piquejem leta 2022 ustanovil Kings League, ki oboževalcem ponuja drugačno različico nogometa. Igra se na manjšem igrišču, z le sedmimi igralci in različnimi pravili, ki dodatno začinijo vsako tekmo. Yamal je letos postal solastnik ene izmed ekip v ligi.
V četrtek je v pogovoru z Llanosom, ki odkrito podpira madridski Real, govoril tudi o nedeljskem El Clasicu. Največ pozornosti je požela njegova izjava o preferenčnosti, ki naj bi je bili s strani sodnikov deležni Madridčani. "Real nenehno krade. Najprej kradejo, potem pa se še pritožujejo," je izjavil 18-letni Katalonec. Yamalova puščica proti Madridu seveda ni bila dobro sprejeta med pristaši Kraljevega kluba.
Za katalonskega zlatega dečka sicer kontroverzne izjave niso nič novega. V preteklosti se je pred pomembnejšimi tekmami v medijih velikokrat pojavil zaradi svojih samozavestnih izjav, ki jih veliko ljudi označuje za arogantne. V četrtkovi oddaji je med drugim Madridčane spomnil na lanski El Clasico, ki ga je Barcelona v španski prestolnici dobila s 0:4, Yamal pa je dosegel zadetek: "Se spomnite, kaj se je zgodilo v prejšnji sezoni?"
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.