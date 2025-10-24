Svetli način
Nogomet

Yamal brez dlake na jeziku: Real nenehno krade

Barcelona, 24. 10. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 14 dnevi

V nedeljo nas čaka najbolj pričakovana tekma v nogometnem svetu, El Clasico. Barcelona in madridski Real se bosta na prvem srečanju v letošnji sezoni borila za prvo mesto v španskem prvenstvu. Pred nedeljskim srečanjem je napetost s svojo izjavo še dodatno zaostril katalonski zlati deček Lamine Yamal.

Igralci Barcelone
Igralci Barcelone FOTO: AP

Barcelona in Real sta svoje delo med tednom opravila z odliko. Katalonci so suvereno odpravili grški Olympiacos z rezultatom 6:1, Madridčani pa so na težki domači tekmi proti Juventusu zmagali z minimalnim rezultatom 1:0. V nedeljo pa se bosta večna rivala udarila v prvem ligaškem El Clasicu letošnje sezone. Vrh lestvice trenutno zaseda Beli balet, ki ima pred svojimi največjimi rivali dve točki prednosti.

Nekaj prahu je v javnosti spet dvignil Lamine Yamal, ki je gostoval pri znanem španskem vplivnežu Ibaiu Llanosu. Llanos je skupaj z Gerardom Piquejem leta 2022 ustanovil Kings League, ki oboževalcem ponuja drugačno različico nogometa. Igra se na manjšem igrišču, z le sedmimi igralci in različnimi pravili, ki dodatno začinijo vsako tekmo. Yamal je letos postal solastnik ene izmed ekip v ligi.

Gerard Pique
Gerard Pique FOTO: Profimedia

V četrtek je v pogovoru z Llanosom, ki odkrito podpira madridski Real, govoril tudi o nedeljskem El Clasicu. Največ pozornosti je požela njegova izjava o preferenčnosti, ki naj bi je bili s strani sodnikov deležni Madridčani. "Real nenehno krade. Najprej kradejo, potem pa se še pritožujejo," je izjavil 18-letni Katalonec. Yamalova puščica proti Madridu seveda ni bila dobro sprejeta med pristaši Kraljevega kluba.

Yamal na lanskem El Clasicu
Yamal na lanskem El Clasicu FOTO: AP

Za katalonskega zlatega dečka sicer kontroverzne izjave niso nič novega. V preteklosti se je pred pomembnejšimi tekmami v medijih velikokrat pojavil zaradi svojih samozavestnih izjav, ki jih veliko ljudi označuje za arogantne. V četrtkovi oddaji je med drugim Madridčane spomnil na lanski El Clasico, ki ga je Barcelona v španski prestolnici dobila s 0:4, Yamal pa je dosegel zadetek: "Se spomnite, kaj se je zgodilo v prejšnji sezoni?" 

Lamine Yamal El Clasico La liga Real Madrid Barcelona
KOMENTARJI (68)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joško s Krasa
25. 10. 2025 16.51
+0
E moji farsarčki isti kot hyamal,sam cekinckov nimate,res neverjetno kaj vam počne MOJ Real v glavah. NEPRECENLJIVO
ODGOVORI
8 8
Loptass
25. 10. 2025 11.48
-7
Carvajal bo po Elclassicu govoril z Yamalom in mu bo povedal, da naj neha v javnosti govoriti resnice.
ODGOVORI
11 18
Kolllerik
25. 10. 2025 11.52
-8
Da. In če to. ne bo zaleglo, ima beli kriminal v rezervi svojo real tv in grožnje s smrtjo.
ODGOVORI
7 15
REAList7
25. 10. 2025 12.28
+12
A se vidva jadnika vedno dogovorita kdaj bo kateri izmed vaju podal kakšen komentar, da se potem družno podpreta? Boga sta si. V življenju vaju žene edino sovražnost proti Realu hahaha. Poiščita si strokovno pomoč, preden bo prepozno.
ODGOVORI
17 5
Loptass
25. 10. 2025 12.46
-8
Ti ne ločiš enostavnih stvari v nogometu, kaj šele da bi vedel kaj pomeni strokovna pomoč.
ODGOVORI
6 14
REAList7
25. 10. 2025 12.52
+9
A ti pa ločiš? Daj prosim te, ne nabijaj ghluposti? Če bi bil vsaj malo inteligenten, ne bi pisal takšnih nebuloz iz dneva v dan. Veš, samo ljudje, ki so nezadovoljni s svojim življenjem, toliko provocirajo kot ti, koleraba, lujzi, 262 in ostali. Poišči nekaj kar te bo veselilo in nekaj kar te bo naredilo pozitivnega. V upanju, da se ti bo življenje obrnilo na bolje, te lepo pozdravljam!
ODGOVORI
13 4
Kolllerik
25. 10. 2025 13.33
-8
Ti si jo že našel?
ODGOVORI
5 13
Kolllerik
25. 10. 2025 13.34
-6
Sam bog ve, kako boste jutri spet goljufali. Ker to je v vašem dnkju.
ODGOVORI
7 13
Joško s Krasa
25. 10. 2025 14.13
+7
Ta svoje mu bodo povedali v reprezentanci,ga bodo prizemljili,ne se bat. Tudi jutri bo občutil kaj po nogah,ce bo levga halfa igral Asencio ste v to lahko prepričani.
ODGOVORI
11 4
Dany75
25. 10. 2025 14.19
+7
bla bla bla.. Kollleraba vozi,nimas treh cistih..tvoj domet=gostilna in fitness...o fuzbalu nimas pojma!
ODGOVORI
11 4
Kolllerik
25. 10. 2025 14.49
-5
Vse se vrača, vse se plača, privilegirančki beli...
ODGOVORI
7 12
Dany75
25. 10. 2025 20.53
+1
KoLLLLLLLeraba 😂😂😂 že v naprej iscec alibije in izgovore ce slucajno jutri izgubite 😂😂😂 da se pripravis ha..ker ti seveda ze v naprej ves da bo sojenje slabo...Soto pa je vaš sodnik , buuhtL 😂😂😂
ODGOVORI
3 2
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.45
-11
Rasistični klub Real iz Madrida je dobil letos kazen 15.000 evrov na gostovanju pri Arsenalu za rasistično tradicionalno vzklikanje navijačev Reala. Kazen je tako visoka, ker pri UEFI pravijo , da to ni bilo prvič. Glede na število gostujočih navijačev je vsak vzklik realovcev proti temnopoltim igralcem stal cca 7 centov brez DDV
ODGOVORI
8 19
Dany75
24. 10. 2025 21.58
+11
bla bla bla ... bla bla bla ...kdo pa bo bral te tvoje nebuloze.... obvoz.😂😂😂😂😂
ODGOVORI
17 6
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.33
-12
Poraz ,remi ali zmaga ne bo zbrisala Realovih grehov
ODGOVORI
9 21
Dany75
25. 10. 2025 14.21
+6
tvojih nebuloz ne more izbrisati niti bog....prevec ti ven tolce...pazi da se nebos razpocil
ODGOVORI
9 3
Kolllerik
25. 10. 2025 14.49
-7
Bla bla bla, danka... bla bla...
ODGOVORI
3 10
Dany75
25. 10. 2025 15.20
+8
KoLLLeraba, gostilna in fitnesss...šlauhi so že prevlki 😂😂😂😂🤣😂
ODGOVORI
10 2
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.31
-8
Ko primeš bika za roge, ko rečeš bobu bob, zadaneš žebljico na glavico pravimo, da nimaš dlake na jeziku. To da Real ne krade je treba prepričati Evropo ne Katalonijo .... enega Barceloninega predsednika so že likvidirali, ko so ga prepoznali takrat Francovi galaktiki
ODGOVORI
9 17
REAList7
24. 10. 2025 21.20
+7
Takole so navajeni gobchati samo igralci in navijači najbolj skorumpiranega kluba na svetu. Mi smo boljši tudi v tem pogledu. Je pa lamek še enkrat več dokazal, da nima vsega razpucanega na podstrešju. Tega chigu miguja bo karma še tepla.
ODGOVORI
15 8
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.25
-9
Ste ista skupina ljudi , le da imate bele drese namesto belih kapuc.
ODGOVORI
8 17
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.38
-8
Pravzaprav vas mesto in kralj in prej diktator pri tem tako podpirajo, da se vam ni treba skrivati za kapucami
ODGOVORI
9 17
Nejc Lola
24. 10. 2025 20.56
+10
Yamal bi moral manj govoriti in več dokazati na igrišču. Ja, fant ima talent, ampak bi se moral naučiti biti ponižen in ostati na trdnih tleh.... Takšne izjave smo že slišali pred tekmo s PSG-jem, pa je na koncu “končal v žepu” obrambnega igralca. Govori, da Real krade, medtem pa je njegova Barcelona še vedno pod preiskavo zaradi primera Negreira. Malo samorefleksije ne bi škodilo. Pustimo besede, raje poglejmo, kako bo Real odgovoril v nedeljo.
ODGOVORI
18 8
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.25
-9
Točno...ko bo dobil žogo za na plažo bo pravi...
ODGOVORI
7 16
Joško s Krasa
24. 10. 2025 20.47
+10
Ja preprosto je to,če bi kakšen drug vaš igralec to dejal,bi ga bilo treba raztrgat,ampak v dani situaciji je stvar kristalna. Kakršen oče,sin kopija. AMEN
ODGOVORI
16 6
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.31
-6
Čakam na Danko, da mi da datum ali tekmo enega samcatega Messijevega simuliranja za enajstmetrovko...ko ne boš našel mi lahko to nadomestiš s tremi simuliranji navadnega prekrška kadarkoli v njegovi edinstveni karieri kjerkoli na terenu
ODGOVORI
9 15
Dany75
24. 10. 2025 21.10
+6
Hahahaha..Lujzek..znas uporabljati Tubo?? ocitno ne...Messi je kar nekaj penalov dobil na ime...ti si ocitno zacel prepozno gledat vaše tekme..ker si se bil v plenickah....Suareza skoda omenjat koliko ghnilih simulantk je zaigral...Neymar isto..v novi dobi pa je absolutni zmagovalec Casado ..pa se bi lahko nasteval...tuba ti bo pomagala...ce jo znas uporabljat...
ODGOVORI
15 9
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.27
-8
Samo eno tekmo in en datum se prosil ...bo šlo ?
ODGOVORI
7 15
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.35
-8
Ti, ki znaš uporabljati Tubo, boš menda našel eno samcato simuliranje največjega vseh časov ?
ODGOVORI
7 15
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 21.40
-8
Ne tri in ne dve simuliranji....zgolj eno...
ODGOVORI
7 15
Kolllerik
25. 10. 2025 11.55
+0
In si ga z argumenti ugasnil, reveža. 😁
ODGOVORI
5 5
Dany75
25. 10. 2025 14.23
+4
Tvojo lenobo naj podpira tvoja mamica....ce si nesposoben ti jaz nisem kriv
ODGOVORI
6 2
Lucky
24. 10. 2025 20.22
-5
Podredil so si vse institucije v Španiji. Lažejo, kradejo, si izmišljujejo Vložjo 200 miljončkov. Sicer na obroke. Zmagujejo 1:0 in pravjo, da je to atomsko, galaktično. Proti tej beli korupciji, je nameščanje stav v NBA, drobiž. Morjo pokrit vložene miljone. Ampak Barca, je še vedn tuki, da jim pije kri.
ODGOVORI
10 15
manucao
24. 10. 2025 20.16
+8
Napisal sem že nekaj krat. Dober igralec toda prehitro in preveč mu je "udarila" slava v glavo. Najbolj pomembno je tudi to, da ima precej nizek IQ in ga to še dodatno tepe.
ODGOVORI
16 8
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.26
-4
Zakaj meniš, da ima nizek IQ ?
ODGOVORI
11 15
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.12
-4
Težava Reala je , ker se je tudi Evropa prepričala o tem.
ODGOVORI
12 16
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.01
-3
Spomnimo kaj se je zgodilo lani...varnostniki frontalno na razmaku 2 metrov s pogledom na tribuno, vsi vzklikajo rasistične opazke Raphinhi, Baldeju in Yamalu....ne najdejo nikogar
ODGOVORI
13 16
Loptass
24. 10. 2025 20.06
-7
Saj ko je Yamal dal lani spomladi gol po kotu, tudi na tem mega sodobnem stadionu čudežno niso našli posnetka gol linije, da bi potrdili gol.
ODGOVORI
9 16
26250440
24. 10. 2025 20.34
-6
Luigi ravno danes sem bral obsodbo..In to resno.Posneli so 3 ljudi,od tega je bil en mladoleten. .Dobili so 30 ur družbeno koristnega dela in 1 leto pogojno za obiskovanje tekem...torej če so eno leto pridni na tribunah ,potem spet lahko napadajo..Žalostno,ampak pričakovano...
ODGOVORI
9 15
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.47
-7
Napadajo lahko že ta vikend, samo paziti se morajo
ODGOVORI
8 15
26250440
24. 10. 2025 19.47
-4
V sredo sem se najbolj nasmejal Lukaču,ko je pri rezultatu 0-0 v začetku drugega polčasa komentiral da bo Real moral hitro dati gol,drugače se bodo začeli močni pritiski s strani igralcev ,trenerjev,stadiona na sodnika tako kot je pri Realu vedno ko so v podrejenem položaju....Res sem se nasmejal...Bravo Lukač ,točno tako je dokler ni po njihovem...
ODGOVORI
12 16
Kolllerik
25. 10. 2025 11.57
+3
Tudi Lukaču so se odprle oči. Je dolgo trajalo, pa vendar.
ODGOVORI
5 2
borjac
24. 10. 2025 19.23
-4
Yamal , "Real nenehno krade. Najprej kradejo, potem pa se še pritožujejo," , ali je Yamal že od rojstva tako inteligenten , ali je samo sedaj napredoval , ko je podpisal extremne milijonske pogodbe ???
ODGOVORI
9 13
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.03
-5
Za take ugotovitve zgleda moraš biti dovolj inteligenten, če ne bi mu sanitarijci iz Madrida prikimali
ODGOVORI
10 15
Loptass
24. 10. 2025 19.11
-1
Se spomni kdo situacije, ko je James Rodrigez potisnil soigralca Modrića v nasprotnikovem kazenskem prostoru in je bil penal za Real??? Yamal ima prav!! Taksnih komedij je bilo ze nesteto.
ODGOVORI
14 15
Dany75
24. 10. 2025 19.46
+5
Suareza,Neymara,Piqueja,Lessija...Casada,Lewa...te malo pokomentiraj...koliko penalov so zasimulirali...ce si ze zacel...
ODGOVORI
15 10
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.07
-1
Povej mi tekmo z enajstmetrovko , ki jo je simuliral največji nogometaš vseh časov Leo ?.....Samo eno, Danka....
ODGOVORI
13 14
Loptass
24. 10. 2025 21.09
-4
Ta penal po Messijevem simuliranju bi tudi jaz rad videl. Dočakal pa se ga bom takrat, ko bo Cripsi objavil link sodbe, kjer je bila v primeru Negreire dokazana korupcija.
ODGOVORI
9 13
Dany75
24. 10. 2025 21.13
+7
Najvecji vseh casov ??? Ti si premlad da bi to vedel kdo je nogometas vseh casov...revcek 😂😂😂😂😂😂
ODGOVORI
14 7
Kolllerik
25. 10. 2025 11.59
+0
Revež je hitro obrnil temo, hahaha.
ODGOVORI
4 4
26250440
24. 10. 2025 19.08
+2
Yamal je v dveh stavkih orisal in pravilno označil ta najbolj pokvarjen klub...Imajo svoje ljudi oziroma so si jih nastavili po vseh najpomembnejših organih odločanja..Še več,ti ljudje sploh ne tajijo da so navijači Reala...S spletkami,podtikanji onemogočajo konkurente in si prilaščajo goljufive naslove....Barabe!
ODGOVORI
15 13
zapiramvamustaaa
24. 10. 2025 18.29
+3
Mali je provokator in velik izprijenec pokvarjen do amena.To je samo eden od razlogov zakaj ne bo nikoli dobil zlate žoge-zaradi obnašanja.Po drugi strani pa to njegovo obnašanje 10 letnika izhaja iz njegivega notranjega besa.Namreč njegiva mama kljub temu da je poročena hodi na zmenke z neznanci za denar.Vsi vemo katera dekleta nudijo take usluge;)Resnična zgodba vem malo bolana toda resnična.
ODGOVORI
17 14
Lucky
24. 10. 2025 18.47
+0
Žlehtnoba je tud bolezen. Pol pa ekrane razbijaš in so od kolega otroc kriv.
ODGOVORI
12 12
26250440
24. 10. 2025 19.08
-4
Lucky možno je-ker je bil verjetno njen klient...
ODGOVORI
9 13
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.08
-4
Zapirač in njegova avtobiografija
ODGOVORI
8 12
fihner
24. 10. 2025 18.17
-4
Dany - kako resnica boli, kaj?
ODGOVORI
9 13
Dany75
24. 10. 2025 19.47
+7
kera že? da nimas pojma o fuzbalu? 😂😂😂
ODGOVORI
12 5
friki24
24. 10. 2025 17.16
-1
Po mojem mnenju nepotrebni komenterji pred tekmo..Se pa sedaj govori kako so tabeli uzaljeni. Ko macki stopis na rep zacvili😉
ODGOVORI
12 13
