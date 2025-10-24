Yamal brez dlake na jeziku: Real nenehno krade

Barcelona in Real sta svoje delo med tednom opravila z odliko. Katalonci so suvereno odpravili grški Olympiacos z rezultatom 6:1, Madridčani pa so na težki domači tekmi proti Juventusu zmagali z minimalnim rezultatom 1:0. V nedeljo pa se bosta večna rivala udarila v prvem ligaškem El Clasicu letošnje sezone. Vrh lestvice trenutno zaseda Beli balet, ki ima pred svojimi največjimi rivali dve točki prednosti.

Nekaj prahu je v javnosti spet dvignil Lamine Yamal, ki je gostoval pri znanem španskem vplivnežu Ibaiu Llanosu. Llanos je skupaj z Gerardom Piquejem leta 2022 ustanovil Kings League, ki oboževalcem ponuja drugačno različico nogometa. Igra se na manjšem igrišču, z le sedmimi igralci in različnimi pravili, ki dodatno začinijo vsako tekmo. Yamal je letos postal solastnik ene izmed ekip v ligi.