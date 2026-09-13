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Nogomet

Yamal in Raphinha blestela, Barcelona ostaja stoodstotna

Madrid, 13. 09. 2026 18.26 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Barcelona

Aktualni španski prvak nadaljuje z odličnimi ofenzivnimi predstavami. V petem krogu španskega prvenstva je Barcelona pri Levanteju slavila z 2:4 in s stoodstotnim izkupičkom na vrhu lestvice ostaja nad Real Madridom, ki si je letos že privoščil en spodrsljaj.

Barcelona
Barcelona
FOTO: AP

Barcelona je mrežo tekmeca načela že po dobrih štirih minutah, ko je zadel mladi bočni branilec Xavi Espart, na 2:0 je povišal Lamine Yamal v 19. minuti, isti igralec pa je bil natančen tudi z bele točke na začetku drugega polčasa. Hansi Flick je opravil določene menjave, saj v prihajajočem tednu sledita dve tekmi, domači pa so izkoristili dve napaki Barcelone v obrambi in znižali na 2:3. Vse njihove upe je pokopal Karim Adeyemi z zadetkom v 93. minuti.

Na lestvici ima Barcelona tri točke prednosti pred Real Madridom, ki je v soboto zvečer doma suvereno ugnal Rayo Vallecano s 4:1, v prejšnjem krogu pa klonil pri Betisu.

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KOMENTARJI2

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Vesso66
13. 09. 2026 19.16
Tezko je bilo tole danes, a tri pike so tri pike
Odgovori
0 0
JanezIvanJanša
13. 09. 2026 18.52
Negreira, crpisdog & realistdog
Odgovori
+3
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