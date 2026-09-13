Yamal in Raphinha blestela, Barcelona ostaja stoodstotna

Barcelona je mrežo tekmeca načela že po dobrih štirih minutah, ko je zadel mladi bočni branilec Xavi Espart, na 2:0 je povišal Lamine Yamal v 19. minuti, isti igralec pa je bil natančen tudi z bele točke na začetku drugega polčasa. Hansi Flick je opravil določene menjave, saj v prihajajočem tednu sledita dve tekmi, domači pa so izkoristili dve napaki Barcelone v obrambi in znižali na 2:3. Vse njihove upe je pokopal Karim Adeyemi z zadetkom v 93. minuti.

Na lestvici ima Barcelona tri točke prednosti pred Real Madridom, ki je v soboto zvečer doma suvereno ugnal Rayo Vallecano s 4:1, v prejšnjem krogu pa klonil pri Betisu.