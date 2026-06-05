Yamal izbran za najboljšega igralca letošnje sezone španskega prvenstva

Barcelona je podelitev laskavega naziva svojemu članu komentirala z naslednjimi besedami: "Yamal povzroča glavobol nasprotnikovim obrambam, ki morajo vložiti veliko napora v to, da zaustavljajo napadalne grožnje 'Blaugrane'."

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Pri katalonskem velikanu so posebej poudarili njegov prispevek k uspehu moštva, ki je v nedavno končani sezoni osvojilo že 29. naslov španskega prvaka. "Dosegel je 16 golov in prispeval 11 podaj. V španskem prvenstvu ni igralca, čigar podaje bi vodile k toliko zadetkom," so zapisali.

Fc Barcelona FOTO: Profimedia