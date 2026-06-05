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Nogomet

Yamal izbran za najboljšega igralca letošnje sezone španskega prvenstva

Barcelona, 05. 06. 2026 21.23 pred 18 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Fc Barcelona

Mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je bil izbran za najboljšega igralca v minuli sezoni španskega prvenstva. Yamal je špansko nogometno javnost prepričal predvsem z izvrstnimi predstavami skozi vso sezono, v kateri ni imel večjih nihanj v formi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Barcelona je podelitev laskavega naziva svojemu članu komentirala z naslednjimi besedami: "Yamal povzroča glavobol nasprotnikovim obrambam, ki morajo vložiti veliko napora v to, da zaustavljajo napadalne grožnje 'Blaugrane'."

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 Pri katalonskem velikanu so posebej poudarili njegov prispevek k uspehu moštva, ki je v nedavno končani sezoni osvojilo že 29. naslov španskega prvaka.

"Dosegel je 16 golov in prispeval 11 podaj. V španskem prvenstvu ni igralca, čigar podaje bi vodile k toliko zadetkom," so zapisali.

Fc Barcelona
Fc Barcelona
FOTO: Profimedia

Lamine Yamal je sicer izpustil zadnjih šest tekem la lige zaradi poškodbe stegenske mišice. V zadnjem času se je soočal tudi s poškodbo dimelj, a bo po napovedih nared za nastop za špansko reprezentanco na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo 11. junija v Kanadi, ZDA in Mehiki.

Dominantnost Barcelone v lanski sezoni dokazuje tudi dejstvo, da je bil za najboljšega trenerja v španski prvoligaški konkurenci izbran njen strateg Hansi Flick.

V sezoni 2024/2025 je bil za najboljšega igralca lige prav tako izbran član Barcelone Raphinha.

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KOMENTARJI3

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Nejc Lola
05. 06. 2026 21.39
Še en fifin fantek😁🤣
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0 0
NoriSušan
05. 06. 2026 21.38
To se ve. Edino pravilno zasluženo in nesporno. V madridu se itak že tresejo pred novo sezono in majo mokre tangice. Hvala bogu vsi končno vidjo kako umetno nahajpan je penalppe. Ni niti najbolši v franciji hahah
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0 0
Nejc Lola
05. 06. 2026 21.44
Vmiri konje sinko in pojdi spat jutri je živ žav zjutraj pa rajsi to glej ker nogometa rajsi ne glej ker ga ne razumes
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0 0
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