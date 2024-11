Yamal izbran za najboljšega nogometaša v Evropi do 21 let

Tuttosport podeljuje nagrado za najboljšega nogometaša v Evropi do 21 let. Na seznamu dobitnikov v preteklih dveh desetletjih so igralci, ki so pozneje zablesteli tudi v članski konkurenci oziroma potrdili talent iz mladih let; med drugimi so nagrado dobili Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappe in Erling Haaland.

17-letni Yamal se je sicer poškodoval na tekmi Lige prvakov proti Crveni zvezdi, zato ni igral na zadnjih treh tekmah Barcelone.