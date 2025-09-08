Svetli način
Nogomet

Yamal izgubil potni list, soigralci domov odleteli brez njega

Konya, 08. 09. 2025 14.20 | Posodobljeno pred 12 dnevi

A.M.
Nogometaši Španije so v nedeljo gostovali v Turčiji in na kvalifikacijskem obračunu za svetovno prvenstvo slavili z visokih 6:0. Mladi zvezdnik Lamine Yamal je prispeval dve asistenci, po obračunu pa se je njegovo razpoloženje zaradi izgubljenega potnega lista hitro spremenilo. Soigralci so ga nekaj časa čakali, nato pa domov odleteli brez njega.

Evropski prvaki so v turški Konyi povsem osramotili domačine in slavili s 6:0. Mikel Merino se je podpisal pod hat-trick, Pedri je prispeval dva zadetka, Ferran Torres pa enega. Mikel Oyarzabal je prispeval tri asistence, Lamine Yamal dve, Nico Williams pa eno. Igralci so se skupaj poveselili v garderobi in nato odšli na avtobus, kjer je mladi up Barcelone ugotovil, da nima potnega lista.

Yamal je dolgo iskal svoj dokument, vrnil se je tudi v slačilnico, na parkirišču pregledal svojo prtljago, a potnega lista ni bilo nikjer. Skupaj s soigralci je nato zapustil prizorišče obračuna, a za razliko od ostalih še nekaj časa ostal v Turčiji. Medtem ko so ostali nogometaši poleteli proti Španiji, je španska nogometna zveza kontaktirala turške oblasti, ki so uspele rešiti težavo.

Yamal se je v domovino vrnil z zasebnim letalom, kmalu pa se bo klubskim soigralcem pridružil v katalonski prestolnici, kjer jih v nedeljo čaka domača tekma proti Valencii.

