Yamal izgubil potni list, soigralci domov odleteli brez njega

Evropski prvaki so v turški Konyi povsem osramotili domačine in slavili s 6:0. Mikel Merino se je podpisal pod hat-trick, Pedri je prispeval dva zadetka, Ferran Torres pa enega. Mikel Oyarzabal je prispeval tri asistence, Lamine Yamal dve, Nico Williams pa eno. Igralci so se skupaj poveselili v garderobi in nato odšli na avtobus, kjer je mladi up Barcelone ugotovil, da nima potnega lista.

Yamal je dolgo iskal svoj dokument, vrnil se je tudi v slačilnico, na parkirišču pregledal svojo prtljago, a potnega lista ni bilo nikjer. Skupaj s soigralci je nato zapustil prizorišče obračuna, a za razliko od ostalih še nekaj časa ostal v Turčiji. Medtem ko so ostali nogometaši poleteli proti Španiji, je španska nogometna zveza kontaktirala turške oblasti, ki so uspele rešiti težavo.

Yamal se je v domovino vrnil z zasebnim letalom, kmalu pa se bo klubskim soigralcem pridružil v katalonski prestolnici, kjer jih v nedeljo čaka domača tekma proti Valencii.