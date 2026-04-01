Yamal odgovoril rasistom: Hvala bogu, da sem musliman

Očitno so se incidenti s klubskih tekem preselili tudi na tribune reprezentančnih obračunov španske izbrane vrste. Proti Egiptu je priložnost dobilo veliko igralcev, ki ne spadajo v ožji izbor selektorja Luisa de la Fuenteja in najverjetneje ne bodo imeli velike vloge na prihajajočem mundialu, kjer furia roja velja za eno od favoritinj. Eden od njih je tudi vratar Joan Garcia, ki se je poleti preselil iz Espanyola v Barcelono in se v torek šele drugič v karieri vrnil na nekdanje domovanje v Cornelli. Kljub ne preveč atraktivni igri, v kateri so Egipčani svojo mrežo uspeli ohraniti nedotaknjeno, so domači navijači poskrbeli, da se je o tekmi dosti pisalo. Z uporabo klasičnega nogometnega skandiranja so želeli čim bolj stopiti pod kožo nasprotnika, pri čemer pa so presegli vse meje zdravega okusa. S tribun stadiona RCDE je donel napev "kdor ne skače, ni musliman", kar je seveda upravičeno razjezilo nogometno in širšo javnost.

Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Novo dimenzijo absurdnosti pa že tako neprimerno vedenje dobi ob dejstvu, da je trenutno verjetno najboljši španski reprezentant del ljudi, iz katerih so se navijači norčevali. Lamine Yamal v javnosti ne skriva svoje veroizpovedi, ob zadnjem svetem mesecu ramadanu je javno spregovoril o svojem postu. Po tekmi se je oglasil tudi Barcelonin zlati deček, ki je jasno obsodil ksenofobno skandiranje: "Hvala bogu, da sem musliman," je svoj zapis začel Yamal.

