Nogomet

Yamal odgovoril rasistom: Hvala bogu, da sem musliman

Cornella, 01. 04. 2026 15.44 pred 27 dnevi 2 min branja 30

Avtor:
Lu.M
Lamine Yamal

Španija je na drugi prijateljski tekmi pred 40.000 navijači remizirala z izbrano vrsto Egipta. A bolj kot neatraktivno srečanje v Kataloniji so javnost pretresli prizori s tribun Espanyolovega stadiona. Skupina španskih navijačev je med obračunom začela s skrajno neprimernim skandiranjem "kdor ne skače, je musliman". Na incident se je odzval tudi zlati deček Barcelone Lamine Yamal, najbrž najboljši muslimanski nogometaš na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Očitno so se incidenti s klubskih tekem preselili tudi na tribune reprezentančnih obračunov španske izbrane vrste. Proti Egiptu je priložnost dobilo veliko igralcev, ki ne spadajo v ožji izbor selektorja Luisa de la Fuenteja in najverjetneje ne bodo imeli velike vloge na prihajajočem mundialu, kjer furia roja velja za eno od favoritinj. Eden od njih je tudi vratar Joan Garcia, ki se je poleti preselil iz Espanyola v Barcelono in se v torek šele drugič v karieri vrnil na nekdanje domovanje v Cornelli.

Kljub ne preveč atraktivni igri, v kateri so Egipčani svojo mrežo uspeli ohraniti nedotaknjeno, so domači navijači poskrbeli, da se je o tekmi dosti pisalo. Z uporabo klasičnega nogometnega skandiranja so želeli čim bolj stopiti pod kožo nasprotnika, pri čemer pa so presegli vse meje zdravega okusa. S tribun stadiona RCDE je donel napev "kdor ne skače, ni musliman", kar je seveda upravičeno razjezilo nogometno in širšo javnost.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

Novo dimenzijo absurdnosti pa že tako neprimerno vedenje dobi ob dejstvu, da je trenutno verjetno najboljši španski reprezentant del ljudi, iz katerih so se navijači norčevali. Lamine Yamal v javnosti ne skriva svoje veroizpovedi, ob zadnjem svetem mesecu ramadanu je javno spregovoril o svojem postu. Po tekmi se je oglasil tudi Barcelonin zlati deček, ki je jasno obsodil ksenofobno skandiranje: "Hvala bogu, da sem musliman," je svoj zapis začel Yamal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nadaljevanju je povedal, kaj si misli o incidentu v Cornelli: "Včeraj smo na stadionu slišali napev 'kdor ne skače, ni musliman'. Vem, da so bile besede namenjene nasprotniku, a v vsakem primeru se mi, kot muslimanu, zdijo neprimerne in nespoštljive. Razumem, da je šlo za manjše število navijačev, a vsi, ki vero uporabljajo za žaljenje nogometašev, so rasisti in šovinisti. Nogomet bi moral biti mesto, kjer se vsi počutijo dobrodošli, ne pa priložnost za širjenje sovraštva."

Poleg Yamala sta se obsojajoče odzvala tudi strateg de la Fuente in še en zvezdnik katalonskega ponosa Pedri Gonzalez. "Tudi igralci smo bili šokirani ob napevu, ki smo mu bili priča, in potruditi se moramo, da se takšnih stvari na tribunah ne bo več slišati," je povedal zvezdniški vezist, španski selektor pa si želi, da bodo za neprimerno obnašanje navijači odgovarjali: "Pričakujem, da bodo našli krive in jih v skladu s pravili tudi kaznovali."

lamine yamal rasizem skandiranje neprimerno musliman
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
02. 04. 2026 14.46
Koliko igralcev Fabrike je kaj igralo na zadnjih tekmah LaRoje? 0 je večina od 19 po novem.
Odgovori
+6
8 2
cripstoned
02. 04. 2026 08.15
Na kaj je padla spanska repka hahahaha...propad na celi crti...v casih ramosa, puyola in podobnih bi yamal tanko piskal v garderobi tako pa si je podredil ropalono in ocitno se repko..
Odgovori
-7
7 14
annonymo95
02. 04. 2026 08.43
Aktualni evropski prvaki, med favoriti za svetovno prvenstvo... tebe samo prevec boli to, kar vam dela Yamal na vsaki tekmi hahahaha jok in nazaj v luknjo
Odgovori
+9
14 5
Kolllerik
02. 04. 2026 09.15
Ko preberemo tebe, vidimo kam ste padli navijači reala...
Odgovori
+7
12 5
cripstoned
02. 04. 2026 11.37
Lazni kollerik samo da me beres hahahahah
Odgovori
-4
6 10
Kolllerik
02. 04. 2026 12.37
Samo malo. Kolikor je higienskega minimuma
Odgovori
+8
9 1
NoriSušan
02. 04. 2026 16.05
Podredil si je tudi tvoj Usrandrid hahah. Frajer po čez dva mesca mel več LaLig k Ronaldo. HAHAHA. Nazaj v jamo.
Odgovori
+3
5 2
Con-vid 1984
01. 04. 2026 19.48
Se pravi, če povzamemo vsi na svetu so lahko odkrito nacionalistični in rasistični, samo Evropejci in kristjani ne. Ajde, nehite že jokcat, zaprite meje ali več nacionalizma. Sicer pa kaj ima vera z rasizmom? Ste leni pa je najlažje kontradiktorne narative v en koš metat.
Odgovori
+9
9 0
a.kralj1994
01. 04. 2026 19.43
Žal je tako, da so politiki (in vojska) pred in med drugo svetovno vojno demonizirali žide, danes pa politiki (in seveda posledično tisti, ki jim slepo sledijo) demonizirajo muslimane...
Odgovori
-4
2 6
Pujček
01. 04. 2026 19.23
Klavce iz muslimanov je naredila Amerika, tako ali drugače.
Odgovori
-5
2 7
GDHooligansFuzine1994
01. 04. 2026 19.40
Pujcek. Kar se Eu tice in Balakna bodo Kar Ottomani ki prihajajo iz?Vzhoda Kar se pa Spancev tice oni so sele trpeli 1000 let So bili pod muslimani iz S.Afrike Tako da premlad si ti se
Odgovori
+5
6 1
Con-vid 1984
01. 04. 2026 19.46
Aja, in kdo muslimanske klavce pred Ameriko, dedek mraz?
Odgovori
+4
5 1
Kolllerik
02. 04. 2026 09.16
Vsak je imel skozi zgodovino svojo negativno vlogo
Odgovori
+5
6 1
Veščec
01. 04. 2026 17.46
take"podžigalce",bi moral takoj,že na sami tekmi odfurat,pa doživljensko prepoved vstopa na stadion(e).ni važna veroizpoved.si kar si,pa to
Odgovori
-10
5 15
Big M
01. 04. 2026 17.54
Se strinjam, veš kaj bi še bi blo bolše, da bi vsaki ki bi se pritoževal prek musLlčev moral za kazen iz stadion tam bi ga pa vislice čakale. Ej, to še je bolše! Usoda pa vemo kaksna bi bla 😁👍🏼
Odgovori
-10
1 11
Stajerc22
01. 04. 2026 17.45
ja potem pac naj ne skače, če je musliman. kje je problem?
Odgovori
+11
17 6
Big M
01. 04. 2026 17.36
Kaj se na ubogega musLlča spravljajo, pa saj mamo zadosti kristjanov, pa bi se iz njih norca delali!
Odgovori
-7
3 10
Amor Fati
01. 04. 2026 17.33
To žaljenje se bo nehalo šele, ko bo prišlo do nečesa resnega. Dotlej se bo žal nadaljevalo. Do česa bo pa prišlo, si pa ne upam predstavljat.
Odgovori
-1
7 8
NoriSušan
01. 04. 2026 16.55
Vera nima veze če bo tok dobr in vztrajen še naprej nikomur ne bo mar. Pravilno je vsekal nazaj po hejterjih in upamo da bo tako delal tudi naprej.
Odgovori
+2
13 11
Uporabnik1908566
01. 04. 2026 16.07
...tega bo zmeraj več saj se Evropa, predvsem zahodna, pospešeno islamizira...
Odgovori
+18
20 2
Chaparral
01. 04. 2026 16.04
Zlati deček, najboljši muslimanski nogometaš??? Aja, 1. april.....
Odgovori
+10
24 14
Kolllerik
01. 04. 2026 16.15
🤣🤣🤣, ker tupson..
Odgovori
+8
14 6
golobnadob
01. 04. 2026 16.04
A rokica pa ni več povita? Bomo videli na prvi tekmi v Španiji, ko bo spet pol Barcelone v povojih.
Odgovori
-15
5 20
LolSLO
01. 04. 2026 16.03
Nič komentarjev? To ni prvoaprilska šala!! :)
Odgovori
-8
7 15
Kolllerik
01. 04. 2026 16.17
Zakaj ni bil kaznovan Real za rasizem svojih navijačev na enemu od classicov proti Barci prejšnjo sezono?
Odgovori
+11
21 10
NoriSušan
01. 04. 2026 16.54
Kollerik brezveze oni se itak sam za dva svoja borijo pa so za ns brihtni k jim pa mi isto vžemo nazaj pa tišina.
Odgovori
+13
16 3
LolSLO
01. 04. 2026 17.02
Očitno je potrebno pisati na ravni 5 letnega otroka,da razumejo nekateri navijači barce,da se ne vrti vse okoli njih :D Ampak pozabite...brezveze.
Odgovori
-15
5 20
NoriSušan
01. 04. 2026 17.46
Lih ti si loh brihtn kva morš kermu razlagat. Vi ste večkrat dokazal svojo (ne)inteligenco. Tko da pomoje loh greš nazaj se jokcat
Odgovori
+9
12 3
Kolllerik
01. 04. 2026 19.12
Pišeš ti na ravni petletnika in se zraven delaš neumnega. Odgovora pa nimaš, a ne..
Odgovori
+11
12 1
Kolllerik
01. 04. 2026 19.13
Itak da ne bo odgovora na jasno in kratko vprašanje
Odgovori
+10
11 1
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
