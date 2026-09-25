Yamal, Olise in Fernandes najboljši na stari celini

Na podlagi več kot 100 merljivih statističnih podatkov so pri podjetju Sofascore izbrali najboljše posameznike petih najmočnejših evropskih nogometnih lig. Kot pričakovano je na Iberskem polotoku v minuli sezoni kraljeval Lamine Yamal, ki je skupaj s soigralci še drugič zapored osvojil La Ligo. Na Otoku je bil najboljši Bruno Fernandes. Soigralec Benjamina Šeška je vknjižil zgodovinskih 21 asistenc, s čimer je na vrhu večne lestvice prehitel tako Thierryja Henryja in Kevina De Bruyna. V Franciji je bil najbolj učinkovit Vitinha, Portugalec je s svojim PSG-jem ubranil naziv evropskega prvaka.
S predstavami v dresu Bayerna Münchna je navdušil Michael Olise, ki je mogoče malce presenetljivo naziv "odvzel" svojemu soigralcu Harryju Kanu. Anglež je navkljub svojim strelskim pohodom ostal brez naziva, ki iz leta v leto postaja vse bolj laskav. Na Apeninskem polotoku je bil najkakovostnejši posameznik Manuel Locatelli; čeprav je Juventus minulo sezono končal na šestem mestu, je Italijan kraljeval po individualnih statističnih podatkih.
Letos je priznanja prvič v zgodovini pospremila tudi gala ceremonija. Program sta vodila Kate Abdo, ki je eno prvih imen studia Lige prvakov na CBS Sports in legenda stare dame in italijanskega nogometa Alessandro Del Piero. Dogodek pa je režiral dobitnik nagrade emmy Pete Radovich.
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