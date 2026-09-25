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Nogomet

Yamal, Olise in Fernandes najboljši na stari celini

Zagreb, 25. 09. 2026 15.29 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Lamine Yamal z nagrado za najboljšega igralca LaLige

Najuspešnejšo sezono do sedaj so pri podjetju Sofascore okronali s premierno podelitvijo nagrad za najboljše posameznike najmočnejših evropskih lig. Prestižne nazive so nogometaši prejeli zgolj na podlagi računalniško izračunanih ocen, kar je edinstveno v svetu nogometa. Med srečnimi dobitniki so bila največja nogometna imena na stari celini.

Bruno Fernandes je kraljeval v Angliji
Bruno Fernandes je kraljeval v Angliji
FOTO: Sofascore.com

Na podlagi več kot 100 merljivih statističnih podatkov so pri podjetju Sofascore izbrali najboljše posameznike petih najmočnejših evropskih nogometnih lig. Kot pričakovano je na Iberskem polotoku v minuli sezoni kraljeval Lamine Yamal, ki je skupaj s soigralci še drugič zapored osvojil La Ligo. Na Otoku je bil najboljši Bruno Fernandes. Soigralec Benjamina Šeška je vknjižil zgodovinskih 21 asistenc, s čimer je na vrhu večne lestvice prehitel tako Thierryja Henryja in Kevina De Bruyna. V Franciji je bil najbolj učinkovit Vitinha, Portugalec je s svojim PSG-jem ubranil naziv evropskega prvaka.

S predstavami v dresu Bayerna Münchna je navdušil Michael Olise, ki je mogoče malce presenetljivo naziv "odvzel" svojemu soigralcu Harryju Kanu. Anglež je navkljub svojim strelskim pohodom ostal brez naziva, ki iz leta v leto postaja vse bolj laskav. Na Apeninskem polotoku je bil najkakovostnejši posameznik Manuel Locatelli; čeprav je Juventus minulo sezono končal na šestem mestu, je Italijan kraljeval po individualnih statističnih podatkih.

Gala ceremonija podjetja Sofascore
Gala ceremonija podjetja Sofascore
FOTO: Sofascore.com

Letos je priznanja prvič v zgodovini pospremila tudi gala ceremonija. Program sta vodila Kate Abdo, ki je eno prvih imen studia Lige prvakov na CBS Sports in legenda stare dame in italijanskega nogometa Alessandro Del Piero. Dogodek pa je režiral dobitnik nagrade emmy Pete Radovich.

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