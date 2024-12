Yamal: Želim osvojiti svetovno prvenstvo, Ligo prvakov in zlato žogo!

Lamine Yamal je na zadnji tekmi španskega prvenstva pred domačimi navijači razkazoval priznanje, ki ga je prejel v Parizu na letošnji prireditvi zlata žoga, ki je potekala v mesecu novembru. Postal je namreč najboljši mladi nogometaš do 21 let, nagrado pa od leta 2003 podeljuje italijanski strokovni časnik Tuttosport. Po začetnem veselju in slavju je za Barcelono sicer kaj hitro sledil hladen tuš, saj so proti Leganesu prejeli zadetek že v četrti minuti. Do konca tekme Katalonci niso uspeli preobrniti, za nameček pa je sledila še poškodba 17-letnika. Yamal naj bi bil z zelenic odsoten nekje tri do štiri tedne, Barca pa bo brez njega iskala obstanek na vrhu domačega tekmovanja.

Lamine Yamal

Kako poseben in kako pomemben člen katalonskega velikana je mladi Yamine Lamal, smo slišali že večkrat. Slednje potrjuje tudi statistika, ki priča o tem, da je Barca brez 17-letnika v začetni postavi precej slabše pripravljena. Nepričakovan poraz v 17. krogu španskega prvenstva proti Leganesu je sprožil alarme v do sedaj še vodilnem moštvu La lige. Vse skupaj sicer obeta zanimivo nadaljevanje španskega prvenstva, ko se bodo za lovoriko borili Katalonci ter obe moštvi iz Madrida (Real in Atletico), ki so sedaj skupaj na vrhu. Toda Barcelona bo imela precej težko nalogo, do nadaljnjega bo brez svojega zlatega dečka in nagrajenca "golden boy", ki si je poškodoval gleženj.

V klubu so potrdili poškodbo Yamala, in sicer so zapisali, da ne gre za resnejšo zadevo, da pa trenutno stanje vsekakor zahteva počitek in rehabilitacijo. Mladenič je sicer zaradi tega že izpustil tri tekme v novembru in bo morda zaradi ponavljajoče se težave primoran izpustiti tudi sobotni obračun proti atletom Jana Oblaka. Kronična bolečina, v kolikor ne bi bila primerno sanirana, bi lahko povzročala nadaljnje težave, tega pa si v ekipi zagotovo ne želijo. Nogometaš ima težave z zvinom gležnja. V zvezi z njegovim primerom strokovnjaki še pojasnjujejo, da gre za običajno športno poškodbo in da je ta, ker je prve stopnje, zelo majhna. Ne zahteva operacije, le sanacijo. Pacient si po poškodbi hitro povsem opomore, ta pa ne pušča nikakršnih posledic.

Eden najboljših nogometašev katalonske zasedbe je za Tuttosport razkril svoje velikopotezne načrte. Pravi, da si želi, da bi bila ta nagrada le odskočna deska za vse nadaljnje uspehe ter da bi bila njegova kariera dolga in polna uspehov in različnih naslovov. "Vsekakor je to čudovita nagrada, vendar upam, da bo le moje izhodišče." Nogometaš, ki je bil tudi eden glavnih protagonistov, ko je Španija letos osvojila evropsko prvenstvo, je dodal: "Želim osvojiti svetovno prvenstvo s Španijo, Ligo prvakov, La ligo z Barcelono in tudi zlato žogo." Veliki načrti mladega nogometaša, toda zagotovo je prvi cilj ta, da pride čim prej nazaj na zelenico. Jasno je sicer tudi, da bo izpustil prvo tekmo v letu 2025 (Copa del Rey proti UD Barbastru), z nekaj sreče pa lahko trener Hansi Flick in ekipa upajo, da bo nared za polfinale španskega superpokala proti Athletic Bilbau v Savdski Arabiji.

Kako dragocen je Španec v svetu nogometa, priča tudi dejstvo, da je postavil rekord z največjo zmagovalno prednostjo v zgodovini te nagrade. Dosegel je kar osupljivih 488 točk. To je kar 374 točk več, kot jih je zbral njegov najbližji zasledovalec Kobbie Mainoo iz Manchester Uniteda. Slednji jih je imel 114. Vsi časniki so glasovali za Lamina Yamala kot svojo prvo izbiro z izjemami italijanskega "Corriere dello Sport" in ruskega "Sport-Express". Pred tem je bil rekord v rokah Pedrija, ki je leta 2021 zmagal s 199 točkami prednosti pred Judom Bellinghamom. Španec je Angleža premagal tudi v kategoriji največ prejetih glasov, zvezdnik Real Madrida je lani dosegel 97 odstotkov glasov – 485 od možnih 500, pri čemer je dragulj Barce letos dobil tri več od tega. Poleg vsega tega pa še nikoli ni bilo tako mladega zmagovalca, Yamal je to dosegel pri 17 letih in štirih mesecih. Zares impresivne številke.

Kako se je odločalo?