Gavi in Pedri z novima pričeskama, Yamal pa ju je primerjal z lizikami

Lamine Yamal se je ob prihodu na igrišče trening centra norčeval iz pričesk svojih klubskih kot tudi reprezentančnih soigralcev Gavija in Pedrija , ki sta izpolnila vsak svojo obljubo, ki sta ju dala, preden je Španija osvojila svetovno prvenstvo. Gavi je obljubil, da si bo lase pobarval rožnato, če bo Španija osvojila naslov prvaka v ZDA, Mehiki in Kanadi, in svojo zaobljubo držal ter se na predsezonske treninge vrnil z zelo sijočim novim videzom. Pedri se je pred vrnitvijo v Barcelono prav tako držal svojega dela dogovora in odšel k frizerju, ki je pričesko 23-letnika obarval na sivo barvo.

Yamal je izkoristil priložnost in se pošalil na račun barv pričesk soigralcev ter dejal, da sta videti kakor liziki z okusom jagode in smetane. "Poglej za mano, liziki z okusom jagode in smetane," je prvi zvezdnik ekipe dejal Sarah Salahpour, ki upravlja družbena omrežja kluba.

Medtem ko sta vezista Barcelone izpolnila svoji obljubi pred svetovnim prvenstvom, prvi zvezdnik moštva tega še ni storil. Najstnika iz Barcelone so pred turnirjem vprašali, kaj bi storil, če bi Španija zmagala na svetovnem prvenstvu, in odgovoril je: "Obljubim, da si bom, če zmagam na svetovnem prvenstvu, tri tedne puščal brado in brke," a te obljube za zdaj še ni izpolnil. Kdo ve, morda pa v prihodnosti.